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Формула 1 начала подготовку к чемпионату 2022 года на трассе «Каталунья». К обеденному перерыву лучшее время показал Шарль Леклер на Ferrari, а единственный россиянин в пелотоне Никита Мазепин стал девятым, уступив более четырех секунд.

Гонщик Haas успел проехать за четыре часа 20 кругов, то есть чистое время на трассе оказалось менее одного часа.

«Здорово вернуться за руль, а то зима что-то затянулась, – рассказал гонщик репортерам. – И в этом отношении все здорово, команда словно ожила. Да, мы уже проводили обкатку два дня назад, но ощущения от съемочного дня совсем не такие, как от полноценных тестов.

К сожалению, сегодня мы проехали не так много, возникла утечка охлаждающей жидкости, что не дало совершить больше кругов. Но это только начало».

Он добавил: «Думаю, чтобы машина стала сильнее, нам надо разбираться с балансом. Пока все только изучают свои новые машины – и [у Haas] данные с реальной трассы не очень здорово стыкуются с тем, что было на симуляторе. Совпадение не особенно хорошее. Но, надеюсь, мы быстро все исправим».

С середины среды Мазепина сменил в кокпите Мик Шумахер.

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию с места событий.

Дополнительная информация: Олег Карпов