Мазепин старует на два места выше из-за штрафов соперников

Никита Мазепин займет 18-е место на старте сегодняшнего Гран При Нидерландов. Таким образом, еще до старта гонки россиянин переместился на 2 позиции вверх – в субботу, напомним, пилот команды Haas закончил квалификацию с последним, 20-м результатом.

Причиной изменения стартовых позиций стали штрафы, полученные двумя пилотами за замену ключевых агрегатов их автомобилей.

На автомобиль Николя Латифи, завершившего квалификацию с 14-м результатом, были установлены новая коробка передач и переднее антикрыло другой конфигурации. Очевидно, что замена КПП потребовалась после аварии, в которую канадец попал по ходу второго сегмента – а, поскольку после этого штраф в виде потери мест на решетке неизбежен, команда одновременно поменяло переднее крыло на вариант, который больше подходит для гонки.

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На автомобиле Серхио Переса, завершившего квалификацию с 16-м результатом, была заменена силовая установка. Напомним, что один из использовавшихся мексиканцем двигателей был серьезно поврежден в аварии на старте Гран При Венгрии. После этого без внеплановой замены агрегатов, чреватой потерей позиций на старте, до конца сезона было не обойтись. И команда решила провести эту замену в Зандфорте – после того как Перес неудачно провел квалификацию.

Оба гонщика в итоге будут стартовать с пит-лейна. Латифи – из-за замены крыла, а Перес – из-за того, что отдельные установленные узлы отличаются по конструкции от стоявших на машине по ходу квалификации.