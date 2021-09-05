Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Куда звали Райкконена: Red Bull, Williams, Force India, Honda Следующая / Aston Martin опровергла слухи о переговорах с Алонсо
Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Мазепин старует на два места выше из-за штрафов соперников

Автор:
, главный редактор

Россиянин поднялся повыше в стартовой ведомости, но на решетке по-прежнему будет последним

Мазепин старует на два места выше из-за штрафов соперников

Никита Мазепин займет 18-е место на старте сегодняшнего Гран При Нидерландов. Таким образом, еще до старта гонки россиянин переместился на 2 позиции вверх – в субботу, напомним, пилот команды Haas закончил квалификацию с последним, 20-м результатом.

Причиной изменения стартовых позиций стали штрафы, полученные двумя пилотами за замену ключевых агрегатов их автомобилей.

На автомобиль Николя Латифи, завершившего квалификацию с 14-м результатом, были установлены новая коробка передач и переднее антикрыло другой конфигурации. Очевидно, что замена КПП потребовалась после аварии, в которую канадец попал по ходу второго сегмента – а, поскольку после этого штраф в виде потери мест на решетке неизбежен, команда одновременно поменяло переднее крыло на вариант, который больше подходит для гонки.

Читайте также:

На автомобиле Серхио Переса, завершившего квалификацию с 16-м результатом, была заменена силовая установка. Напомним, что один из использовавшихся мексиканцем двигателей был серьезно поврежден в аварии на старте Гран При Венгрии. После этого без внеплановой замены агрегатов, чреватой потерей позиций на старте, до конца сезона было не обойтись. И команда решила провести эту замену в Зандфорте – после того как Перес неудачно провел квалификацию.

Читайте также:

Оба гонщика в итоге будут стартовать с пит-лейна. Латифи – из-за замены крыла, а Перес – из-за того, что отдельные установленные узлы отличаются по конструкции от стоявших на машине по ходу квалификации.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Куда звали Райкконена: Red Bull, Williams, Force India, Honda

Предыдущая новость

Куда звали Райкконена: Red Bull, Williams, Force India, Honda

Следующая новость

Aston Martin опровергла слухи о переговорах с Алонсо

Aston Martin опровергла слухи о переговорах с Алонсо
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Скандал в Haas. Мазепин «просто в ярости» из-за действий Шумахера

21 ч
2
Формула 1

Куда звали Райкконена: Red Bull, Williams, Force India, Honda

1 ч
3
Формула 1

Мазепин против «хитреца» Шумахера. Развернутое мнение Никиты

17 ч
4
Формула 1

Ферстаппен рискует потерять позиции на старте в Зандфорте

1 дн
5
Формула 1

Мазепин старует на два места выше из-за штрафов соперников

57 мин
Самое важное:
Кубица: Когда позвонили из Alfa, решил, что это у меня COVID
Формула 1

Кубица: Когда позвонили из Alfa, решил, что это у меня COVID

3мин
Прост: Столкновения Ферстаппена и Хэмилтона неизбежны
Формула 1

Прост: Столкновения Ферстаппена и Хэмилтона неизбежны

22мин
Aston Martin опровергла слухи о переговорах с Алонсо
Формула 1

Aston Martin опровергла слухи о переговорах с Алонсо

49мин
Мазепин старует на два места выше из-за штрафов соперников
Формула 1

Мазепин старует на два места выше из-за штрафов соперников

57мин
Куда звали Райкконена: Red Bull, Williams, Force India, Honda
Формула 1

Куда звали Райкконена: Red Bull, Williams, Force India, Honda

1 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Внезапно: Ферстаппен перед Зандфортом не работал на симуляторе Гран При Нидерландов
Формула 1

Внезапно: Ферстаппен перед Зандфортом не работал на симуляторе

Смоляр поднялся на подиум в воскресной гонке Ф3 в Зандфорте Зандфорт
Формула 3

Смоляр поднялся на подиум в воскресной гонке Ф3 в Зандфорте

Вольф не против Элбона в Williams. Пусть только бросит Red Bull Гран При Нидерландов
Формула 1

Вольф не против Элбона в Williams. Пусть только бросит Red Bull

Серхио Перес Больше от
Серхио Перес
Пересу поставят новый мотор, он начнет гонку последним Гран При Нидерландов
Формула 1

Пересу поставят новый мотор, он начнет гонку последним

Спасение Джови и новое дно Переса. Герои и неудачники Зандфорта Гран При Нидерландов
Формула 1

Спасение Джови и новое дно Переса. Герои и неудачники Зандфорта

Ферстаппена в финале квалификации сдержала поломка DRS Гран При Нидерландов
Формула 1

Ферстаппена в финале квалификации сдержала поломка DRS

Williams Больше от
Williams
Куда звали Райкконена: Red Bull, Williams, Force India, Honda Гран При Нидерландов
Формула 1

Куда звали Райкконена: Red Bull, Williams, Force India, Honda

Расселл назвал себя единственным виновником субботней аварии Гран При Нидерландов
Формула 1

Расселл назвал себя единственным виновником субботней аварии

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое читаемое Сегодня

Скандал в Haas. Мазепин «просто в ярости» из-за действий Шумахера
Формула 1 Формула 1

Скандал в Haas. Мазепин «просто в ярости» из-за действий Шумахера

Куда звали Райкконена: Red Bull, Williams, Force India, Honda
Формула 1 Формула 1

Куда звали Райкконена: Red Bull, Williams, Force India, Honda

Мазепин против «хитреца» Шумахера. Развернутое мнение Никиты
Формула 1 Формула 1

Мазепин против «хитреца» Шумахера. Развернутое мнение Никиты

Ферстаппен рискует потерять позиции на старте в Зандфорте
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен рискует потерять позиции на старте в Зандфорте

Мазепин старует на два места выше из-за штрафов соперников
Формула 1 Формула 1

Мазепин старует на два места выше из-за штрафов соперников

Прост: Столкновения Ферстаппена и Хэмилтона неизбежны
Формула 1 Формула 1

Прост: Столкновения Ферстаппена и Хэмилтона неизбежны

Внезапно: Ферстаппен перед Зандфортом не работал на симуляторе
Формула 1 Формула 1

Внезапно: Ферстаппен перед Зандфортом не работал на симуляторе

Макс и два Mercedes: стартовая решетка Гран При Нидерландов
Формула 1 Формула 1

Макс и два Mercedes: стартовая решетка Гран При Нидерландов

Самое важное:

Кубица: Когда позвонили из Alfa, решил, что это у меня COVID
Формула 1 Формула 1

Кубица: Когда позвонили из Alfa, решил, что это у меня COVID

Прост: Столкновения Ферстаппена и Хэмилтона неизбежны
Формула 1 Формула 1

Прост: Столкновения Ферстаппена и Хэмилтона неизбежны

Aston Martin опровергла слухи о переговорах с Алонсо
Формула 1 Формула 1

Aston Martin опровергла слухи о переговорах с Алонсо

Мазепин старует на два места выше из-за штрафов соперников
Формула 1 Формула 1

Мазепин старует на два места выше из-за штрафов соперников

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.