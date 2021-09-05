Мазепин старует на два места выше из-за штрафов соперников
Россиянин поднялся повыше в стартовой ведомости, но на решетке по-прежнему будет последним
Никита Мазепин займет 18-е место на старте сегодняшнего Гран При Нидерландов. Таким образом, еще до старта гонки россиянин переместился на 2 позиции вверх – в субботу, напомним, пилот команды Haas закончил квалификацию с последним, 20-м результатом.
Причиной изменения стартовых позиций стали штрафы, полученные двумя пилотами за замену ключевых агрегатов их автомобилей.
На автомобиль Николя Латифи, завершившего квалификацию с 14-м результатом, были установлены новая коробка передач и переднее антикрыло другой конфигурации. Очевидно, что замена КПП потребовалась после аварии, в которую канадец попал по ходу второго сегмента – а, поскольку после этого штраф в виде потери мест на решетке неизбежен, команда одновременно поменяло переднее крыло на вариант, который больше подходит для гонки.
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На автомобиле Серхио Переса, завершившего квалификацию с 16-м результатом, была заменена силовая установка. Напомним, что один из использовавшихся мексиканцем двигателей был серьезно поврежден в аварии на старте Гран При Венгрии. После этого без внеплановой замены агрегатов, чреватой потерей позиций на старте, до конца сезона было не обойтись. И команда решила провести эту замену в Зандфорте – после того как Перес неудачно провел квалификацию.
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Оба гонщика в итоге будут стартовать с пит-лейна. Латифи – из-за замены крыла, а Перес – из-за того, что отдельные установленные узлы отличаются по конструкции от стоявших на машине по ходу квалификации.
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