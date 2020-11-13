Мазепин-старший против продажи Force India: суд начнется на следующей неделе
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В Великобритании рассмотрят претензии Дмитрия Мазепина
На следующей неделе в Лондоне начнется судебный процесс касательно жалобы миллиардера Дмитрия Мазепина на продажу команды Force India Лоуренсу Строллу, сообщает The Times.
В 2018 году Force India была выкуплена Строллом за 101 млн долларов, после чего ее переименовали в Racing Point. Однако Мазепин тогда же был готов заплатить за команду 136 млн долларов и счел, что внешняя администрация команды приняла незаконное решение о ее продаже.
Со следующего года Racing Point будет выступать под брендом Astont Martin. Мазепина со времен торгов за Force India связывали с покупкой еще трех команд Ф1.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Иван Матушкин
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Мазепин-старший против продажи Force India: суд начнется на следующей неделе
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