Мазепин-старший против продажи Force India: суд начнется на следующей неделе

На следующей неделе в Лондоне начнется судебный процесс касательно жалобы миллиардера Дмитрия Мазепина на продажу команды Force India Лоуренсу Строллу, сообщает The Times.

В 2018 году Force India была выкуплена Строллом за 101 млн долларов, после чего ее переименовали в Racing Point. Однако Мазепин тогда же был готов заплатить за команду 136 млн долларов и счел, что внешняя администрация команды приняла незаконное решение о ее продаже.

Со следующего года Racing Point будет выступать под брендом Astont Martin. Мазепина со времен торгов за Force India связывали с покупкой еще трех команд Ф1.