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Формула 1 / Новость

Мазепин-старший против продажи Force India: суд начнется на следующей неделе

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Мазепин-старший против продажи Force India: суд начнется на следующей неделе
Автор:
, редактор

В Великобритании рассмотрят претензии Дмитрия Мазепина

На следующей неделе в Лондоне начнется судебный процесс касательно жалобы миллиардера Дмитрия Мазепина на продажу команды Force India Лоуренсу Строллу, сообщает The Times. 

В 2018 году Force India была выкуплена Строллом за 101 млн долларов, после чего ее переименовали в Racing Point. Однако Мазепин тогда же был готов заплатить за команду 136 млн долларов и счел, что внешняя администрация команды приняла незаконное решение о ее продаже. 

Со следующего года Racing Point будет выступать под брендом Astont Martin. Мазепина со времен торгов за Force India связывали с покупкой еще трех команд Ф1.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Racing Point
Автор Иван Матушкин

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