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Мазепин-старший проиграл суд администраторам Force India. Но оспорит решение

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Мазепин-старший проиграл суд администраторам Force India. Но оспорит решение
Автор:
, Ответственный редактор

В компании «Уралкалий» утверждают, что процесс был проведен недобросовестно – и попробуют добиться пересмотра дела

Летом 2018 года российская компания – председателем ее совета директоров и ключевым владельцем является Дмитрий Мазепин, отец нового российского пилота Ф1 Никиты Мазепина – попробовала выкупить команду Force India, попавшую под внешнее управление.

Тогда временные администраторы предпочли консорциум во главе с Лэнсом Строллом, что позволило сохранить команду, которая продолжила выступления уже как Racing Point.

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С того самого времени российская сторона планомерно пыталась опротестовать вынесенное решение. В ноябре-декабре 2020-го дело рассматривал лондонский Высокий суд – и встал на сторону администраторов. 

Во вторник «Уралкалий» объявил, что проиграл в суде – но планирует подавать апелляционную жалобу на вынесенное решение. 

В пресс-релизе компании сказано: ««Уралкалий» инициировал судебное разбирательство против Джеффри Роули и Джейсона Бейкера из компании FRP Advisory, которые совместно возглавляли процесс по продаже команды Force India.

«Уралкалий» полагает, что данный процесс, в ходе которого был допущен ряд существенных нарушений, был проведен недобросовестно. По итогам сегодняшнего заседания Высокий суд Лондона отказал в удовлетворении требований «Уралкалия».

Несмотря на то, что «Уралкалий» разочарован решением суда, Компания приветствует тот факт, что инстанция подтвердила ряд ранее сделанных «Уралкалием» заявлений, в частности, что предложение «Уралкалия» было более привлекательным с точки зрения цены, чем выигравшая оферта.

«Уралкалий» планирует требовать разрешение на обжалование вынесенного решения в апелляционном порядке и будет продолжать защищать свои права в соответствии с применимыми юридическими процедурами».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Никита Мазепин
Команды Force India
Автор Александр Кабановский

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