Мазепин-старший проиграл суд администраторам Force India. Но оспорит решение

Летом 2018 года российская компания – председателем ее совета директоров и ключевым владельцем является Дмитрий Мазепин, отец нового российского пилота Ф1 Никиты Мазепина – попробовала выкупить команду Force India, попавшую под внешнее управление.

Тогда временные администраторы предпочли консорциум во главе с Лэнсом Строллом, что позволило сохранить команду, которая продолжила выступления уже как Racing Point.

С того самого времени российская сторона планомерно пыталась опротестовать вынесенное решение. В ноябре-декабре 2020-го дело рассматривал лондонский Высокий суд – и встал на сторону администраторов.

Во вторник «Уралкалий» объявил, что проиграл в суде – но планирует подавать апелляционную жалобу на вынесенное решение.

В пресс-релизе компании сказано: ««Уралкалий» инициировал судебное разбирательство против Джеффри Роули и Джейсона Бейкера из компании FRP Advisory, которые совместно возглавляли процесс по продаже команды Force India.

«Уралкалий» полагает, что данный процесс, в ходе которого был допущен ряд существенных нарушений, был проведен недобросовестно. По итогам сегодняшнего заседания Высокий суд Лондона отказал в удовлетворении требований «Уралкалия».

Несмотря на то, что «Уралкалий» разочарован решением суда, Компания приветствует тот факт, что инстанция подтвердила ряд ранее сделанных «Уралкалием» заявлений, в частности, что предложение «Уралкалия» было более привлекательным с точки зрения цены, чем выигравшая оферта.

«Уралкалий» планирует требовать разрешение на обжалование вынесенного решения в апелляционном порядке и будет продолжать защищать свои права в соответствии с применимыми юридическими процедурами».