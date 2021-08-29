Мазепин стал уже третьим россиянином, показавшим лучший круг в гонке Формулы 1
Достижение пилота Haas выглядит курьезным – и тем не менее, зафиксировано официально
Одним из курьезных эпизодов сегодняшней гонки Формулы 1 на Гран При Бельгии стал лучший круг, показанный россиянином Никитой Мазепиным.
Напомним, борьба в заезде так и не началась. Во время обеих попыток дать старт болиды выезжали на трассу следом за автомобилем безопасности, проезжали несколько кругов и возвращались в боксы. Система хронометража при этом работала и фиксировала времена пилотов на круге. Лучшее из этих времен в итоге оказалось за Мазепиным.
Можно сказать, что курьезным выглядит и начисление очков 10-ти пилотам, которые так и не вступили в борьбу. Однако у этого действия есть хоть какая-то спортивная основа: можно воспринимать полученные в воскресенье очки как своеобразный бонус за успехи в субботней квалификации. А вот российский гонщик обязан своим «достижением» исключительно случайному совпадению обстоятельств.
Однако спортивный регламент требует зафиксировать соответствующий факт в итоговых протоколах соревнований, и российский пилот отныне является обладателем лучшего круга в гонке Формулы 1 (причем показанного на самой медленной машине чемпионата!).
До сегодняшнего дня из четырех российских гонщиков, выступавших в чемпионате мира, этим могли похвастаться двое. На счету Виталия Петрова и Даниил Квята – лучшие круги в Гран При Турции 2010 года и Гран При Испании 2016 года соответственно.
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