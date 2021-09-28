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Формула 1 Новости

Мазепин собрался провести летний месяц в казарме

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Российскому гонщику предстоят военные сборы после окончания кафедры в МГУ

Мазепин собрался провести летний месяц в казарме

Летом следующего года российский пилот Формулы 1 Никита Мазепин закончит военную кафедру и будет призван на сборы. Об этом он сам рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Жду с нетерпением лета, когда у нас будут проходить сборы. Если не ошибаюсь, в Балашихе. Нужно будет месяц жить в казарме», – сказал Мазепин, отвечая на вопрос о военной кафедре.

В этом году гонщик Haas получил диплом бакалавра на Факультете глобальных процессов Московского университета и теперь учится там же в магистратуре. Данный факультет готовит специалистов по международным отношениям.

В том же интервью Мазепин признался, что не собирается связывать всю свою жизнь только с автоспортом и после завершения гоночной карьеры университетское образование ему пригодится.

Напомним, что накануне Гран При России команда Haas подтвердила, что Мазепин продолжит выступать за нее в Формуле 1 в 2022 году. Таким образом остается непонятно, как будет возможно совместить месяц на военных сборах с плотным графиком чемпионата, в котором в следующем сезоне хотят провести 23 этапа.

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