Мазепин смог попасть в США только через Мексику

Как и Ирина Сидоркова из чемпионата W Series, российский пилот «Формулы 1» Никита Мазепин столкнулся со сложностями при получении американской визы. Сейчас на территории России визы США не выдаются, но в теории российские граждане могут получить их в американских посольствах в других странах.

Сидоркова пыталась сделать это в посольстве США в Омане, и ей было отказано. Мазепин смог все же прилететь в Техас и на пресс-конференции рассказал, что ему пришлось получать визу в Мексике.

«Я впервые оказался по эту сторону океана, это интересное путешествие, новые места, новые временные зоны, – сказал Мазепин. – Мне пришлось ехать через Мексику, так как там я получал визу. Ожидая документов, я даже был приглашен на футбольшый матч местной команды «Пумас». И они с тех пор побеждают, можно сказать, что я принес им удачу».

Возможно, Мазепину было легче получить визу на том основании, что команда Haas, за которую он выступает – американская. В Остине он выразил надежду, что на домашних для Haas трибунах увидит больше болельщиков, чем обычно.

Дополнительная информация: Олег Карпов.