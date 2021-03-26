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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Мазепин: Сложно быть быстрым на «медленной» трассе

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, Главный редактор

Оба гонщика команды Haas назвали ветер главной проблемой по ходу своего первого Гран При в качестве боевых пилотов Ф1

Мазепин: Сложно быть быстрым на «медленной» трассе

Пилоты-дебютанты, выступающие за команду Haas, стали аутсайдерами пятничных тренировок Гран При Бахрейна. Мик Шумахер в одной из практик смог стать 18-м, а вот россиянин Никита Мазепин оба раза оставался на последней строчке протокола.

Ключевым фактором, предопределившим результаты новичков, была скорость болида Haas VF-21 – однако после окончания тренировок гонщики предпочли сконцентрироваться не на недостатках своего автомобиля, а на факторах, осложнявших ситуацию на трассе.

«Сам факт того, что я впервые в своей жизни принимаю участие в Гран При, был весьма позитивным моментом, – сообщил Мазепин пресс-службе Haas. – Если же углубляться в детали, ситуация была сложной. Дул сильный ветер, причем он то усиливался, то ослабевал – не был стабильным. И порой с машиной было сложно справиться.

Нам весьма повезло, что в последний день предсезонных тестов условия были подходящими для максимально быстрой езды. Сегодня трасса была заметно «медленнее», и это усложняло задачу – по крайней мере, нам. В любом случае, мы продолжаем получать крайне важный и полезный для нас опыт».

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Мик Шумахер отметил и достаточно жаркую погоду: днем температуры воздуха и асфальта была примерно на 10 градусов выше, чем двумя неделями ранее, по ходу предсезонных тестов.

«В первой тренировке было весьма жарко, а в таких условиях я Формулу 1 еще не водил. В кокпите было жарко, и шины тоже были склонны к перегреву,  Но одновременно это была отличная возможность оценить, как в таких условиях ведет себя машина.

За время перерыва изменилась ситуация с ветром – и поэтому на первых минутах практики многие (включая нас) чувствовали себя не слишком уверенно, – рассказал немецкий гонщик. – Но когда я получил информацию о том, как адаптироваться к ветру, как изменить свои действия в повороте, стало получше.

Совершать длинные серии кругов было любопытно – для меня эти серии по-прежнему были нужны, чтобы продолжить привыкать к машине. Мне было комфортно управлять машиной, что является хорошим знаком – и свидетельствует о том, что мы хорошо поработали до старта сезона».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Вторая тренировка
Пилоты Мик Шумахер , Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Кирилл Качнов

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