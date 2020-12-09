Российский гонщик Никита Мазепин попал в центр скандала. Пилот, который со следующего года будет выступать за Haas в Формуле 1, опубликовал в своих соцсетях неприемлемое видео. В ролике он едет в машине в пассажирском кресле и хватает за грудь сидящую сзади девушку.

Видео было позже удалено, однако успело вызвать возмущение среди пользователей соцсетей. На поведение Мазепина уже отреагировали в Haas.

«Мы не одобряем поведения Мазепина в ролике, недавно выложенном в соцсети. Вдобавок, у Haas вызывает отвращение то, что это видео было выложено в сеть. Мы проведем внутреннее разбирательство и больше не будем давать комментариев на этот счет», – говорится в заявлении команды.

Сам Мазепин извинился за свое поведение: «Хочу принести извинения и за свое неприемлемое поведение и за то, что видео было выложено в сеть. Я извиняюсь за оскорбление, которое нанес своими действиями, и за то, что опозорил команду Haas. Я должен придерживаться высоких стандартов пилота Формулы 1, а сейчас подвел себя и многих других людей. Обещаю извлечь из этого урок».

Однако, пользователи соцсетей уже запустили кампанию #WeSayNoToMazepin с призывом уволить российского гонщика из Haas. В сети уже появились сотни постов с таким хэштегом.