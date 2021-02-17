Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
35 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
57 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
77 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
91 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
105 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
112 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
126 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
133 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
147 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
161 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
189 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
196 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
203 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
217 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
224 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
231 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
245 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
252 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
260 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
21 нояб.
Гонка через
276 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
288 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
297 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

«Надеюсь на подиум». Шумахер о подготовке к дебюту в Ф1, удаленной работе с Haas и Мазепине

Поделились
Комментарии
«Надеюсь на подиум». Шумахер о подготовке к дебюту в Ф1, удаленной работе с Haas и Мазепине
Автор:
, Ответственный редактор

Сын Михаэля Шумахера готовится провести свою первую гонку в Формуле 1. И хотя пока немец даже не смог попасть на базу своей команды, он уже грезит о призовых кубках

О том, как он проводит зиму и чего ожидает от предстоящего чемпионата в составе Haas, Мик Шумахер рассказал репортерам издания Auto Motor und Sport. Предлагаем вам самые интересные фрагменты этого интервью.

О подготовке к сезону 2021 года

Я бы оценил ее на девять из десяти. Девять, потому что до начала чемпионата еще остается несколько недель, и это позволит мне стать сильнее. Но в целом я чувствую, что готов, и очень жду начала гонок.

О том, к чему подготовиться сложнее всего

Это работа по ходу гонки и по ходу уик-энда. За свою карьеру я провел множество гонок, но ни одна из них и близко не сравнится с тем, что тебе приносит уик-энд Формулы 1. Это совершенно отдельный опыт.  

Мы много общаемся с командой в Zoom, чтобы подготовиться как можно лучше. Я веду записи и делаю пометки. Но только реальный уик-энд даст возможность понять, каково это и что нужно делать. Буду учиться в процессе работы. 

О карантинных сложностях 

Пока я не смог попасть на базу в Банбери из-за вирусных ограничений. Правила постоянно меняются, но я рассчитываю использовать первую же возможность и оказаться там как можно скорее. 

К счастью, у меня дома есть собственный симулятор, который позволяет учить трассы и оттачивать мастерство пилотирования. Но это, конечно, не сравнится с возможностью сесть в реальный кокпит на настоящем симуляторе команды Ф1. Он очень сложный и серьезно отличается от всего, с чем я работал раньше. Жаль, но COVID здорово помешал всей этой работе.

Об особенностях Haas 

Это не самая большая команда, но зато они могут напрямую общаться со своими гонщиками. Мы регулярно контактируем, и это здорово. Мне кажется, что они хорошо умеют работать со своими пилотами, а глоток свежего воздуха точно пойдет команде на пользу. 

Я сразу же почувствовал себя здесь как дома и рад этому выбору. Это хорошая возможность для самосовершенствования. 

Об ожиданиях от сезона

Чтобы обстоятельно ответить на этот вопрос, мне нужно провести хотя бы несколько гонок. Но задачи серьезные. Я хочу максимально быстро освоиться в команде, почувствовать себя комфортно. Если это получится, то и результаты придут. Да, предстоящий сезон станет переходным. Но если появится возможность, а удача будет на нашей стороне, мы сделаем все от нас зависящее. 

Нам надо честно оценивать потенциал машины и хорошо выполнять свою работу. Самым лучшим результатом, конечно, станут заработанные очки. Ну а если гонки будут безумными, как случалось в прошлом году, то, возможно, получится попасть и на подиум. Конечно, это мечта, но почему бы не помечтать. Но при этом в первую очередь важно оставаться реалистами.

О предстоящем соперничестве с Никитой Мазепиным

В прошлом году Никита провел несколько очень сильных гонок. Будет интересно посмотреть, как мы с ним станем прогрессировать и кому удастся делать это быстрее.

Мы оба – новички. Но каждый провел немало сезонов в молодежных категориях. Уверен, что совместными усилиями мы сможем помочь команде двигаться вперед. В то же время, нам самим предстоит развиваться, так что вы сможете увидеть разницу в начале и в конце сезона. 

Читайте также:

Мик Шумахер, Prema Racing, и Никита Мазепин, Hitech Grand Prix. Гонка Ф2 сезона-2020

Мик Шумахер, Prema Racing, и Никита Мазепин, Hitech Grand Prix. Гонка Ф2 сезона-2020

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Феттель за день продал три Ferrari и два Mercedes

Предыдущая новость

Феттель за день продал три Ferrari и два Mercedes

Следующая новость

Экс-конструктор Renault: Алонсо быстрее всех поймет машины 2022 года

Экс-конструктор Renault: Алонсо быстрее всех поймет машины 2022 года
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мик Шумахер , Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое

1
Формула 1

Феттель за день продал три Ferrari и два Mercedes

2
Формула 1

Технический анализ: 3 самых важных детали нового болида McLaren

1дн
3
Формула 1

«Надеюсь на подиум». Шумахер о подготовке к дебюту в Ф1, удаленной работе с Haas и Мазепине

58мин
4
Формула 1

В Aston Martin рассказали о первых днях работы Феттеля

5
Формула 1

Honda отдает свою моторную программу Red Bull. 23 года назад нечто похожее сделала Renault – и вот что из этого вышло

1дн
Самое важное:
Экс-конструктор Renault: Алонсо быстрее всех поймет машины 2022 года
Формула 1

Экс-конструктор Renault: Алонсо быстрее всех поймет машины 2022 года

41мин
«Надеюсь на подиум». Шумахер о подготовке к дебюту в Ф1, удаленной работе с Haas и Мазепине
Формула 1

«Надеюсь на подиум». Шумахер о подготовке к дебюту в Ф1, удаленной работе с Haas и Мазепине

58мин
Феттель за день продал три Ferrari и два Mercedes
Формула 1

Феттель за день продал три Ferrari и два Mercedes

В Aston Martin рассказали о первых днях работы Феттеля
Формула 1

В Aston Martin рассказали о первых днях работы Феттеля

«Едет и звучит иначе». Норрис поделился впечатлениями о McLaren 2021 года
Формула 1

«Едет и звучит иначе». Норрис поделился впечатлениями о McLaren 2021 года

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Александр Кабановский More from
Александр Кабановский
«Едет и звучит иначе». Норрис поделился впечатлениями о McLaren 2021 года Съемочный день McLaren
Формула 1 / Новость

«Едет и звучит иначе». Норрис поделился впечатлениями о McLaren 2021 года

Aston Martin покажет машину для нового сезона Ф1 3 марта
Формула 1 / Новость

Aston Martin покажет машину для нового сезона Ф1 3 марта

Alpine объявила дату презентации машины 2021 года
Формула 1 / Новость

Alpine объявила дату презентации машины 2021 года

More from
Мик Шумахер
Тост объяснил сходство Мика и Михаэля Шумахеров
Формула 1 / Новость

Тост объяснил сходство Мика и Михаэля Шумахеров

Алая неделя. Лучшие кадры с тестов Ferrari во Фьорано Частные тесты Ferrari
Формула 1 / Галерея

Алая неделя. Лучшие кадры с тестов Ferrari во Фьорано

Ferrari провела неделю на тестах во Фьорано. Кто же проехал быстрее всех? Частные тесты Ferrari
Формула 1 / Новость

Ferrari провела неделю на тестах во Фьорано. Кто же проехал быстрее всех?

More from
Haas F1 Team
Haas: Реста будет готовить болид-2022
Формула 1 / Новость

Haas: Реста будет готовить болид-2022

Haas не смогла вовремя завести новый болид. Запуск отложен до тестов
Формула 1 / Новость

Haas не смогла вовремя завести новый болид. Запуск отложен до тестов

Мазепин: Не важно, хороша ли машина Haas
Формула 1 / Новость

Мазепин: Не важно, хороша ли машина Haas

Самое читаемое Сегодня

Феттель за день продал три Ferrari и два Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель за день продал три Ferrari и два Mercedes

Технический анализ: 3 самых важных детали нового болида McLaren
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: 3 самых важных детали нового болида McLaren

В Aston Martin рассказали о первых днях работы Феттеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Aston Martin рассказали о первых днях работы Феттеля

Honda отдает свою моторную программу Red Bull. 23 года назад нечто похожее сделала Renault – и вот что из этого вышло
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Honda отдает свою моторную программу Red Bull. 23 года назад нечто похожее сделала Renault – и вот что из этого вышло

Экс-конструктор Renault: Алонсо быстрее всех поймет машины 2022 года
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экс-конструктор Renault: Алонсо быстрее всех поймет машины 2022 года

«Надеюсь на подиум». Шумахер о подготовке к дебюту в Ф1, удаленной работе с Haas и Мазепине
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Надеюсь на подиум». Шумахер о подготовке к дебюту в Ф1, удаленной работе с Haas и Мазепине

«Едет и звучит иначе». Норрис поделился впечатлениями о McLaren 2021 года
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Едет и звучит иначе». Норрис поделился впечатлениями о McLaren 2021 года

«Боялся, что Русинов откажет». Вернь рассказал о карьере после Ф1
WEC WEC / Новость

«Боялся, что Русинов откажет». Вернь рассказал о карьере после Ф1

Самое важное:

Экс-конструктор Renault: Алонсо быстрее всех поймет машины 2022 года
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экс-конструктор Renault: Алонсо быстрее всех поймет машины 2022 года

«Надеюсь на подиум». Шумахер о подготовке к дебюту в Ф1, удаленной работе с Haas и Мазепине
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Надеюсь на подиум». Шумахер о подготовке к дебюту в Ф1, удаленной работе с Haas и Мазепине

Феттель за день продал три Ferrari и два Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель за день продал три Ferrari и два Mercedes

В Aston Martin рассказали о первых днях работы Феттеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Aston Martin рассказали о первых днях работы Феттеля

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.