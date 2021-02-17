О том, как он проводит зиму и чего ожидает от предстоящего чемпионата в составе Haas, Мик Шумахер рассказал репортерам издания Auto Motor und Sport. Предлагаем вам самые интересные фрагменты этого интервью.

О подготовке к сезону 2021 года

Я бы оценил ее на девять из десяти. Девять, потому что до начала чемпионата еще остается несколько недель, и это позволит мне стать сильнее. Но в целом я чувствую, что готов, и очень жду начала гонок.

О том, к чему подготовиться сложнее всего

Это работа по ходу гонки и по ходу уик-энда. За свою карьеру я провел множество гонок, но ни одна из них и близко не сравнится с тем, что тебе приносит уик-энд Формулы 1. Это совершенно отдельный опыт.

Мы много общаемся с командой в Zoom, чтобы подготовиться как можно лучше. Я веду записи и делаю пометки. Но только реальный уик-энд даст возможность понять, каково это и что нужно делать. Буду учиться в процессе работы.

О карантинных сложностях

Пока я не смог попасть на базу в Банбери из-за вирусных ограничений. Правила постоянно меняются, но я рассчитываю использовать первую же возможность и оказаться там как можно скорее.

К счастью, у меня дома есть собственный симулятор, который позволяет учить трассы и оттачивать мастерство пилотирования. Но это, конечно, не сравнится с возможностью сесть в реальный кокпит на настоящем симуляторе команды Ф1. Он очень сложный и серьезно отличается от всего, с чем я работал раньше. Жаль, но COVID здорово помешал всей этой работе.

Об особенностях Haas

Это не самая большая команда, но зато они могут напрямую общаться со своими гонщиками. Мы регулярно контактируем, и это здорово. Мне кажется, что они хорошо умеют работать со своими пилотами, а глоток свежего воздуха точно пойдет команде на пользу.

Я сразу же почувствовал себя здесь как дома и рад этому выбору. Это хорошая возможность для самосовершенствования.

Об ожиданиях от сезона

Чтобы обстоятельно ответить на этот вопрос, мне нужно провести хотя бы несколько гонок. Но задачи серьезные. Я хочу максимально быстро освоиться в команде, почувствовать себя комфортно. Если это получится, то и результаты придут. Да, предстоящий сезон станет переходным. Но если появится возможность, а удача будет на нашей стороне, мы сделаем все от нас зависящее.

Нам надо честно оценивать потенциал машины и хорошо выполнять свою работу. Самым лучшим результатом, конечно, станут заработанные очки. Ну а если гонки будут безумными, как случалось в прошлом году, то, возможно, получится попасть и на подиум. Конечно, это мечта, но почему бы не помечтать. Но при этом в первую очередь важно оставаться реалистами.

О предстоящем соперничестве с Никитой Мазепиным

В прошлом году Никита провел несколько очень сильных гонок. Будет интересно посмотреть, как мы с ним станем прогрессировать и кому удастся делать это быстрее.

Мы оба – новички. Но каждый провел немало сезонов в молодежных категориях. Уверен, что совместными усилиями мы сможем помочь команде двигаться вперед. В то же время, нам самим предстоит развиваться, так что вы сможете увидеть разницу в начале и в конце сезона.