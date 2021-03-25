Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Результаты-2021 не повлияют на продолжение карьеры Райкконена Следующая / Леклер: Новой Ferrari легче управлять
Формула 1 / Новость

Мазепин рассказал про советы Петрова и Квята

Автор:
, Ответственный редактор

По словам четвертого российского пилота Ф1, ему принесли пользу беседы с теми, кто выступал в чемпионате мира прежде

Мазепин рассказал про советы Петрова и Квята

В это воскресенье Никита Мазепин впервые выйдет на старт гонки Формулы 1. Москвич, которого ждут выступления в команде Haas, станет четвертым представителем России в Больших Призах. 

До него в Ф1 уже стартовали Виталий Петров (в 2010-12 годах), Даниил Квят (2014-17, 19-20) и Сергей Сироткин (2018). 

По словам Мазепина, в преддверии дебюта он общался со своими предшественниками, получив от них полезные советы. 

«Вообще, гонщики не слишком часто общаются друг с другом, ведь это индивидуальный спорт, – объяснил Мазепин на медиа-сессии в четверг. –  При этом с Даниилом я знаком очень давно – кажется, с 2013 года, так как у нас был один тренер в картинге.

С Виталием у нас дружеские отношения, я всегда на него равнялся. Он первый российский гонщик Формулы 1 – для меня это всегда значило очень много. Конечно, я сам хотел стать первым, но тут меня опередили. 

С Сергеем мы не общались, но остальные дали мне свои советы. У Дани и Виталия были успешные, хотя и не очень простые карьеры. Они говорили мне о том, как оставаться спокойным и ждать своего дня». 

Никита Мазепин, Haas F1, прогулка по трассе

Никита Мазепин, Haas F1, прогулка по трассе

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Никите предстоит в 2021 году выступать в Ф1 в статусе нейтрального спортсмена. Использовать российский флаг он не сможет из-за недавних санкций WADA.

«Спорт – это то, чем я занимался всю свою жизнь, ради чего просыпался по утрам раньше обычного, чтобы пойти на тренировку, – сказал гонщик, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Но также есть политика, и иногда другие люди решают за тебя.

Я как спортсмен могу сказать, что выполняю свою работу на трассе. Меня это [отсутствие флага], безусловно, расстраивает, но нет времени об этом рассуждать, так как это бессмысленно».

Также Мазепин пообещал, что собирается продолжать яркие выступления, знакомые его поклонникам по Формуле 2 – пусть даже теперь его ждет соперничество с гонщиками совсем другого калибра. 

«Я занимаюсь гонками всю свою жизнь, и у меня это хорошо это получается, – объяснил россиянин. – Я собираюсь по максимуму выкладываться на трассе, это самое главное. Это само по себе очень сложная задача, и мне нужно будет становиться лучше и лучше.

Могу сказать одно – мои гонки никогда не бывают скучными, я никогда не гоняюсь просто так, я сражаюсь за те победы и подиумы, которые мне достаются».

Он добавил: «С самого начала тебе прививается инстинкт опережать своих соперников. Потому для меня, как бы жестко это ни звучало, не имеет никакого значения, кто рядом со мной. Когда пытаешься попасть в Формулу 1, то пробуешь сделать себе имя и стремишься, чтобы тебя заметили.

Уже находясь тут, важно сохранять тот же настрой, адекватно подходить к своим возможностям и готовиться улучшать результаты с каждой гонкой». 

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Результаты-2021 не повлияют на продолжение карьеры Райкконена

Предыдущая новость

Результаты-2021 не повлияют на продолжение карьеры Райкконена

Следующая новость

Леклер: Новой Ferrari легче управлять

Леклер: Новой Ferrari легче управлять
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Никита Мазепин
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

27мин
4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

27мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Александр Кабановский More from
Александр Кабановский
Столкновение на старте стоило Хэмилтону полсекунды на круге Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Столкновение на старте стоило Хэмилтону полсекунды на круге

Ферстаппен выиграл в Имоле после дождя, красных флагов и аварий гонщиков Mercedes Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Отчет о гонке

Ферстаппен выиграл в Имоле после дождя, красных флагов и аварий гонщиков Mercedes

Гран При Эмилии-Романьи: дуэли в квалификациях Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Статистика

Гран При Эмилии-Романьи: дуэли в квалификациях

More from
Никита Мазепин
Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

«Дайте сосредоточиться!» Мазепин отказался слушать инженера в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

«Дайте сосредоточиться!» Мазепин отказался слушать инженера в Имоле

Латифи об аварии на первом круге: Мазепин тут вообще ни при чем Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Латифи об аварии на первом круге: Мазепин тут вообще ни при чем

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Над ошибками Мазепина глумятся даже сотрудники Формулы 1?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Над ошибками Мазепина глумятся даже сотрудники Формулы 1?

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.