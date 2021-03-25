Мазепин рассказал про советы Петрова и Квята

В это воскресенье Никита Мазепин впервые выйдет на старт гонки Формулы 1. Москвич, которого ждут выступления в команде Haas, станет четвертым представителем России в Больших Призах.

До него в Ф1 уже стартовали Виталий Петров (в 2010-12 годах), Даниил Квят (2014-17, 19-20) и Сергей Сироткин (2018).

По словам Мазепина, в преддверии дебюта он общался со своими предшественниками, получив от них полезные советы.

«Вообще, гонщики не слишком часто общаются друг с другом, ведь это индивидуальный спорт, – объяснил Мазепин на медиа-сессии в четверг. – При этом с Даниилом я знаком очень давно – кажется, с 2013 года, так как у нас был один тренер в картинге.

С Виталием у нас дружеские отношения, я всегда на него равнялся. Он первый российский гонщик Формулы 1 – для меня это всегда значило очень много. Конечно, я сам хотел стать первым, но тут меня опередили.

С Сергеем мы не общались, но остальные дали мне свои советы. У Дани и Виталия были успешные, хотя и не очень простые карьеры. Они говорили мне о том, как оставаться спокойным и ждать своего дня».

Никита Мазепин, Haas F1, прогулка по трассе Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Никите предстоит в 2021 году выступать в Ф1 в статусе нейтрального спортсмена. Использовать российский флаг он не сможет из-за недавних санкций WADA.

«Спорт – это то, чем я занимался всю свою жизнь, ради чего просыпался по утрам раньше обычного, чтобы пойти на тренировку, – сказал гонщик, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Но также есть политика, и иногда другие люди решают за тебя.

Я как спортсмен могу сказать, что выполняю свою работу на трассе. Меня это [отсутствие флага], безусловно, расстраивает, но нет времени об этом рассуждать, так как это бессмысленно».

Также Мазепин пообещал, что собирается продолжать яркие выступления, знакомые его поклонникам по Формуле 2 – пусть даже теперь его ждет соперничество с гонщиками совсем другого калибра.

«Я занимаюсь гонками всю свою жизнь, и у меня это хорошо это получается, – объяснил россиянин. – Я собираюсь по максимуму выкладываться на трассе, это самое главное. Это само по себе очень сложная задача, и мне нужно будет становиться лучше и лучше.

Могу сказать одно – мои гонки никогда не бывают скучными, я никогда не гоняюсь просто так, я сражаюсь за те победы и подиумы, которые мне достаются».

Он добавил: «С самого начала тебе прививается инстинкт опережать своих соперников. Потому для меня, как бы жестко это ни звучало, не имеет никакого значения, кто рядом со мной. Когда пытаешься попасть в Формулу 1, то пробуешь сделать себе имя и стремишься, чтобы тебя заметили.

Уже находясь тут, важно сохранять тот же настрой, адекватно подходить к своим возможностям и готовиться улучшать результаты с каждой гонкой».