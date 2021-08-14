Мазепин рассказал о тоске по кровати и любви к борщу

Команда Haas опубликовала в своих соцсетях короткое видео, в котором Никита Мазепин отвечает на присланные болельщиками вопросы. Как это часто бывает, многие темы в этом мини-интервью не были напрямую связаны с гонками. Впрочем, это не сделало дистанционное общение с болельщиками менее интересным.

По чему Вы сильнее всего скучаете в путешествиях – особенно, когда три гонки идут одна за другой?

По двум вещам. Во-первых, по возможности спать в своей кровати – приходится так много времени проводить в гостиницах. Во-вторых, мне не хватает одежды. Я беру с собой несколько чемоданов – но в них каждый раз один и тот же набор одежды. И было бы здорово иметь более широкий выбор.

Каким выступлением в Формуле 2 Вы гордитесь больше всего?

Думаю, своей первой победой – в прошлом году в Сильверстоуне. До этого у меня был по-настоящему сложный сезон 2019 года, и я очень хотел добиться наконец хорошего результата – и одержать первую победу в Сильверстоуне было очень круто.

Ваше любимое блюдо?

Борщ.

XBOX или PlayStation?

Я никогда не играл на XBOX – так что, выберу второй вариант.

Какую еще гоночную дисциплину Вы хотели бы попробовать – и кто был Вашим любимым пилотом Ф1 в юности?

Я бы очень хотел проехать «Дакар» в составе команды «КАМАЗ-мастер». А моим любимым пилотом был Михаэль Шумахер – потому что он был настолько успешным, что просто доминировал в гонках. И дизайн моего первого шлема повторял дизайн шлема Михаэля. Но при этом я поддерживал Виталия Петрова – потому что он был первым российским пилотом в Формуле 1 и для России это было очень важным событием.

Какую из виденных Вами гонок Формулы 1 считаете любимой?

Думаю, гонка в Барселоне, когда победил Макс Ферстаппен [Гран При Испании 2016 года]. Макс был так юн, никто не ждал от него победы – он ведь только пришел в новую для себя команду [Red Bull, куда голландец перешел из Toro Rosso]. А потом столнкулись два пилота Mercedes – и все это, конечно, выглядело увлекательно.

У Вас есть таланты, о которых мы не знаем? Может быть, играете на музыкальном инструменте или хорошо проявляли себя в других видах спорта?

Прекрасно вращаюсь! [гонщик иронизирует над своими ошибками, за которые его некоторое время называли Mazespin – от слова to spin, которое на русский можно перевести и как «вылетать», и как «вращаться»] Можно на этом и закончить.

Уже научились запускать юлу? [на одной из гонок этот предмет стал шуточным подарком пилоту от его босса Гюнтера Штайнера]

Похоже, эти вопросы никогда не прекратятся. Вы просто не даете мне покоя. Что же, я тренируюсь – и все идет хорошо.

Если Вы смогли бы поужинать с кем угодно, включая уже умерших людей – кого бы выбрали?

Я бы позвал Гюнтера Штайнера. Он ведь обычно так занят, у него никогда нет времени, чтобы просто поболтать.