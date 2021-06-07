Мазепин рассказал о проблемах с тормозами в Баку

На Гран При Азербайджана Никита Мазепин сильно отстал от всего пелотона еще до первого выезда машины безопасности. К тому моменту россиянин около 40 секунд проигрывал своему напарнику Мику Шумахеру. Половину этого времени Никита потерял, не вписавшись в 5-й поворот.

Мазепин объяснил, что у него возникла проблема с тормозами и он пытался что-то поменять за счет настроек.

«Мне с начала гонки пришлось беспокоиться о тормозах, потому что они перегревались, – рассказал Мазепин. – И потом мы решили провести эксперимент и изменить тормозной уклон. Из-за этого при движении вперед становится проще заблокировать передние колеса.

Мне это изменение не слишком понравилось. Но я должен был попробовать, потому что этого хотела команда. Но ничего не произошло. Мне повезло, что я избежал аварий, но машиной было чертовски трудно управлять. Другие парни справляются с перегревом тормозов, а мы пока, к сожалению, нет».

После относительно успешного выступления в Монако и Баку Мазепин ждет продолжения своего прогресса на следующих этапах:

«Мы постепенно набираем обороты. На ближайших этапах можно ждать от нас большего. Не знаю, подойдет ли мне Франция лучше [чем Баку], но она точно больше похожа на то, к чему привыкли пилоты.

В Монако и Баку гонки были безумные, но мы хорошо с ними справились. Теперь продолжим закладывать фундамент. Не думаю, что стоит ждать от нас сюрпризов, но посмотреть будет интересно».