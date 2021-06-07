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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Мазепин рассказал о проблемах с тормозами в Баку

Автор:
, редактор

Российский гонщик сильно отставал даже от напарника из-за технических проблем

Мазепин рассказал о проблемах с тормозами в Баку

На Гран При Азербайджана Никита Мазепин сильно отстал от всего пелотона еще до первого выезда машины безопасности. К тому моменту россиянин около 40 секунд проигрывал своему напарнику Мику Шумахеру. Половину этого времени Никита потерял, не вписавшись в 5-й поворот.

Мазепин объяснил, что у него возникла проблема с тормозами и он пытался что-то поменять за счет настроек.

«Мне с начала гонки пришлось беспокоиться о тормозах, потому что они перегревались, – рассказал Мазепин. – И потом мы решили провести эксперимент и изменить тормозной уклон. Из-за этого при движении вперед становится проще заблокировать передние колеса. 

Мне это изменение не слишком понравилось. Но я должен был попробовать, потому что этого хотела команда. Но ничего не произошло. Мне повезло, что я избежал аварий, но машиной было чертовски трудно управлять. Другие парни справляются с перегревом тормозов, а мы пока, к сожалению, нет».

После относительно успешного выступления в Монако и Баку Мазепин ждет продолжения своего прогресса на следующих этапах: 

«Мы постепенно набираем обороты. На ближайших этапах можно ждать от нас большего. Не знаю, подойдет ли мне Франция лучше [чем Баку], но она точно больше похожа на то, к чему привыкли пилоты. 

В Монако и Баку гонки были безумные, но мы хорошо с ними справились. Теперь продолжим закладывать фундамент. Не думаю, что стоит ждать от нас сюрпризов, но посмотреть будет интересно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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