Мазепин рассказал о проблемах с тормозами в Баку
Российский гонщик сильно отставал даже от напарника из-за технических проблем
На Гран При Азербайджана Никита Мазепин сильно отстал от всего пелотона еще до первого выезда машины безопасности. К тому моменту россиянин около 40 секунд проигрывал своему напарнику Мику Шумахеру. Половину этого времени Никита потерял, не вписавшись в 5-й поворот.
Мазепин объяснил, что у него возникла проблема с тормозами и он пытался что-то поменять за счет настроек.
«Мне с начала гонки пришлось беспокоиться о тормозах, потому что они перегревались, – рассказал Мазепин. – И потом мы решили провести эксперимент и изменить тормозной уклон. Из-за этого при движении вперед становится проще заблокировать передние колеса.
Мне это изменение не слишком понравилось. Но я должен был попробовать, потому что этого хотела команда. Но ничего не произошло. Мне повезло, что я избежал аварий, но машиной было чертовски трудно управлять. Другие парни справляются с перегревом тормозов, а мы пока, к сожалению, нет».
После относительно успешного выступления в Монако и Баку Мазепин ждет продолжения своего прогресса на следующих этапах:
«Мы постепенно набираем обороты. На ближайших этапах можно ждать от нас большего. Не знаю, подойдет ли мне Франция лучше [чем Баку], но она точно больше похожа на то, к чему привыкли пилоты.
В Монако и Баку гонки были безумные, но мы хорошо с ними справились. Теперь продолжим закладывать фундамент. Не думаю, что стоит ждать от нас сюрпризов, но посмотреть будет интересно».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Азербайджана
|Пилоты
|Никита Мазепин
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин