Мазепин рассказал о преимуществе своего нового шасси

По ходу нынешнего сезона Никита Мазепин жаловался на вес своего шасси. Дело в том, что монокок достался россиянину от одного из предыдущих пилотов Haas и потяжелело из-за многочисленных ремонтов после аварий.

На Гран При Бельгии россиянин получил новый монокок и поделился впечатлениями от него перед этапом в Зандфорте.

«Ощущения те же, – сказал Мазепин. – Машина омологирована и остается одинаковой весь год. Сколько бы новых шасси ты ни построил, все будут одинаковыми. Так что в пилотаже никакой разницы нет. Но когда машина весит намного меньше, она едет быстрее, не правда ли? Так что, результат можно увидеть только в данных хронометража. Поскольку старый монокок был на много килограммов тяжелее нынешнего».

Мазепин также поделился ожиданиями от гонки в Зандфорте, предположив крайне низкое число обгонов:

«Я помню, как в Формуле 3 ехавший пятым парень потерял половину переднего крыла и все равно приехал пятым на финиш. А позади него собрался огромный паровозик. Не так много подобных трасс, где ты можешь удержать позицию просто потому, что тут невозможно обогнать. Потенциально бэнкинг должен изменить ситуацию, но трасса все равно останется ненормальной».

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