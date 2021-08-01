Мазепин рассказал, как добился общего языка с машиной

Начало дебютного сезона Формулы 1 прошло для Никиты Мазепина под знаком ошибок и аварий, однако спустя несколько месяцев россиянин смог постепенно избавиться от имиджа «крэшера», тогда как его напарник Мик Шумахер продолжает бить машины.

В субботу на Гран При Венгрии Никиту спросили, как у него получилось найти общий язык с VF-21 и ее нестабильным задком, который прежде доставлял столько сложностей.

«Знаете, если вы стремитесь ехать быстро, то должны быть уверены в машине, – ответил пилот. – Если уверенности нет, в принципе тоже можно проехать фантастический круг. Но это едва ли получится сделать, например, за минуту до финала квалификации.

Фундаментальная вещь, которая вам нужна, это возможность ехать стабильно. А для этого требуется уверенность в машине – в том, что она выдержит те нагрузки, которым вы ее подвергаете.

В начале года у меня не было такой уверенности. Но благодаря упорной работе и тому, что инженеры поверили в меня и начали прислушиваться, им удалось понять, что для меня важнее всего.

После этого они проделали фантастическую работу и дали мне именно такую машину, какую я хотел».

После аварии на первом же круге в дебютном Гран При Бахрейна Мазепин довел до финиша все остальные гонки. Он стал 14-м в Азербайджане, а во всех остальных гонках не поднимался выше 17-го места. Пока москвич остается 20-м и последним в общем зачете Ф1.

Дополнительная информация: Олег Карпов