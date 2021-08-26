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Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

Мазепин рассказал, что для него самое важное в гонках

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, Ответственный редактор

Российский пилот Ф1 подвел итоги первой половины своего дебютного сезона в составе Haas – и объяснил, в чем видит главный позитив

Мазепин рассказал, что для него самое важное в гонках

Никита Мазепин не смог заработать очков в первых 11 Гран При и пока занимает в таблице общего зачета Формулы 1 последнюю строчку. Тем не менее, российский гонщик позитивно отозвался о проделанной работе – отметив, что предпочитает оценивать динамику ситуации, а не результаты отдельных гонок.

«Наши цели понятны, – сказал он в четверг на пресс-конференции в Спа. – Если посмотреть, как складывались для меня прошедшие этапы, то можно увидеть постепенный прогресс.

Знаете, это вообще отражает мой подход к жизни: важно продолжать движение вперед – неважно, с какой скоростью, так как порой получается прогрессировать быстрее, а порой нет. Но самое важное – это продвижение к вершине.

Мы понимаем, что в этом году шанс заработать очки у нас есть только в очень удачный день. В таких гонках, как были в Венгрии и Баку. Так что я просто концентрируюсь на себе и стараюсь демонстрировать свой максимум».

Недавняя гонка в Венгрии началась с череды аварий в первом повороте, после которых многие сильные соперники оказались вне игры. В команде Williams воспользовались этим, добившись двойного финиша в десятке. Но Haas и тут не заработала очков: Мазепин попал в аварию с Кими Райкконеном на пит-лейне, а его напарник Мик Шумахер финишировал 12-м.

«Ни к чему жить прошлым, – отметил Никита. – Я рад, что в случившемся нет моей вины. Я пересматривал повтор сотню раз: один из сигнальных огней [Alfa Romeo] сработал неправильно, такое случается. Уверен, мы в любом случае едва ли добились бы чего-то хорошего, так что невелика потеря».   

Мазепин также рассказал, что делал во время перерыва: «Я поделил его на две части. Сначала поехал немножко отдохнул, а потом отправился домой. Мне редко удается бывать в России, очень уж она далеко. Потому было здорово вновь спать с собственной кровати, последние семь-восемь лет я очень ценю такую возможность». 

При этом пилот Haas сказал, что считает трассу в Спа своей любимой. Он побеждал на ней в молодежных сериях, в том числе в Формуле 2 год назад.

«Здесь много быстрых участков и скоростных поворотов, – объяснил он. – И хорошие возможности для обгонов, что мне нравится. Пожалуй, в нынешнем году это не очень понадобится, но прежде я побеждал здесь. Посмотрим, какие ощущения доставит эта трасса, когда пилотируешь здесь машину Ф1».

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Дополнительная информация: Олег Карпов

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