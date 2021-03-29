Мазепин провел самую короткую дебютную гонку за 19 лет

Вылетев с трассы и разбив машину в третьем повороте, Никита Мазепин не смог продержаться в своей дебютной гонке в Формуле 1 и одной минуты. Однако его дебют не стал самым коротким в истории чемпионата.

Россиянин даже смог продержаться в гонке на полтора поворота дольше, чем Фелипе Масса и Аллан Макниш. Бразилец и шотландец дебютировали в Ф1 на Гран При Австралии-2002 и выбыли из гонки уже в первом повороте. Правда, в отличие от Мазепина, сами они виновны в сходе не были.

Оба пилота стали жертвами массового завала, который начал на торможении перед первым поворотом Ральф Шумахер. В его результате с дистанции сошли сразу восемь пилотов. Кстати, всего на 8 финишировавших в той гонке пилотов пришлось 12 сошедших.