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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Мазепин провел самую короткую дебютную гонку за 19 лет

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Однако Никита продержался в 2,5 раза дольше, чем Фелипе Масса

Мазепин провел самую короткую дебютную гонку за 19 лет

Вылетев с трассы и разбив машину в третьем повороте, Никита Мазепин не смог продержаться в своей дебютной гонке в Формуле 1 и одной минуты. Однако его дебют не стал самым коротким в истории чемпионата. 

Россиянин даже смог продержаться в гонке на полтора поворота дольше, чем Фелипе Масса и Аллан Макниш. Бразилец и шотландец дебютировали в Ф1 на Гран При Австралии-2002 и выбыли из гонки уже в первом повороте. Правда, в отличие от Мазепина, сами они виновны в сходе не были. 

Оба пилота стали жертвами массового завала, который начал на торможении перед первым поворотом Ральф Шумахер. В его результате с дистанции сошли сразу восемь пилотов. Кстати, всего на 8 финишировавших в той гонке пилотов пришлось 12 сошедших.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Пилоты Аллан Макниш , Фелипе Масса , Никита Мазепин
Автор Иван Матушкин

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