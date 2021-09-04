Мазепин против «хитреца» Шумахера. Развернутое мнение Никиты

Хотя в квалификации Гран При Нидерландов случилось немало интересного – от вылетов обеих машин Williams до разрыва в 0,038 секунды в борьбе за поул – пилотам команды Haas, оказавшимся на последних местах итогового протокола, тоже перепала толика зрительского внимания.

Вскоре после завершения первого сегмента появились сообщения, что Никита Мазепин по возвращении в боксы был «просто в ярости» – после того как Мик Шумахер обогнал россиянина на разгонном круге по ходу второй попытки (Мазепин в итоге так и не смог проехать в этой попытке быстрый круг). Неудивительно, что все вопросы по ходу традиционной медиа-сессии с участием Никиты были посвящены именно этому не самому приятному эпизоду.

Разговор в команде о случившемся уже произошел?

Мы обсудили ситуацию с командой – и я пришел к одному четкому выводу. Тот алгоритм, о котором мне рассказали еще в Имоле, больше не действует. Я не в курсе, когда и как оно поменялось.

Поэтому нам стоит придумать новую схему, которая будет работать – поскольку я не собираюсь просто смириться с ситуацией. И нам требуется правило, которое оба пилота будут соблюдать всегда – а не только когда захотят. У нас часто говорят, что мы – молодая команда. Поэтому, я думаю, мы в силах со всем разобраться и стать после этого сильнее.

Между вами и Ником регулярно что-то происходит. Такое ощущение, что отношения с напарником подпорчены. Можно ли их восстановить? Как обстоит дело?

Видите ли, я – русский. И так уж сложилось, что мы – люди прямые. Я знаю свое место в команде. У меня есть руководитель, и я доволен ситуацией, когда надо следовать правилам – ведь это важно для команды. Иногда эти правила работают на тебя, иногда – против тебя. Но, по крайней мере, есть некое понимание того, как все должно происходить.

А вот когда люди начинают хитрить в борьбе за 19-е место – мне это не нравится. Думаю, это просто показывает истинное лицо человека. Я не хочу этого терпеть и хочу быть самим собой – вне зависимости от последствий. Но я буду слушать моего босса и делать, как он говорит, до последнего дня моей карьеры в Ф1. Надеюсь, этот день еще далеко.

Два пилота представляет команду, и вне зависимости от случившегося на трассе мы остаемся командой. Я верю, что мы команда, и хочу, чтобы мы оставались командой. Так что, мы сейчас проведем приятный разговор – может быть, не слишком приятный для другой стороны, – но мы со всем разберемся и, уверен, будем понимать друг друга лучше.

Вы сказали, что не любители, когда хитрят в борьбе за 19-е место. Думаете, что Мик не продемонстрировал уважения к Вам и не показал себя командным игроком?

Нет, я так не думаю.

Что же тогда значит «хитрить»?

Мик уже проехал к тому моменту хороший круг – и по мере улучшения состояния трассы можно было рассчитывать на улучшение темпа. Я мог попытаться побороться, может быть, за 17-е место. Но то, что сделал другой пилот, выглядело так, как будто главной его целью было закончить квалификацию впереди меня. Ведь я был быстр в первой и третьей тренировках. И ему казалось, что, если я дерьмово выйду из последнего поворота – так же дерьмово, как он, – мы не улучшим наши результаты и останемся на тех же позициях. Вот это меня и расстраивает.

В первый раз такая история случилась в Имоле…

Да. Имола была моей второй гонкой в Ф1. В других гоночных сериях, где я принимал участие, такого рода правил не было. Я был просто не в курсе. Я обогнал Мика, после чего он начал возмущаться по радио в мой адрес. Гюнтер не был доволен тем, что кое-кто расстроен – и сказал мне больше так не делать. Мол, в этом нет необходимости, мы же за поулы не боремся. Я тогда уточнил детали – и мы определили, что когда твоя очередь выезжать вторым, ты и должен всегда ехать вторым. А когда едешь первым – то можешь быть спокоен за свою позицию. В Австрии Мик нарушил это правило, сегодня он сделал это во второй раз. Этим я и недоволен.

Мик рассказал, что в ситуации с блокировкой Феттеля он не был в курсе, что сзади находится машина на быстром круге. И раньше уже были похожие ситуации, когда и Вы, и Мик плохо представляли, что происходит сзади. Что можно сделать, чтобы решить эту проблему?

Прежде всего, я был расстроен тем, что Мик обогнал меня, когда не должен был меня обгонять. Но потом он подставил меня под Феттеля, не зная, что Феттель сзади. Поэтому, похоже, что у него не было злого умысла. С другой стороны, я-то знал, что сзади быстрая машина. Я сместился на внешний радиус – и в ситуации, когда Мик оттормаживался, чтобы обеспечить нормальное отставание от Латифи, мне особо некуда было деваться. В целом же проблемы неизбежны, когда семь машин едут на скорости в 30 км/ч, а сзади восьмая накатывает на скорости эдак в 300 км/ч. Так что, эти двадцать минут моей жизни были весьма стрессовыми. Но думаю, это сделает меня только сильнее.

А с Феттелем вы говорили об инциденте?

Мы вместе были в судейской комнате, и Себастьян повел себя как настоящий джентльмен. Он обратил внимание прежде всего на ситуацию, когда все замедляются перед последним поворотом. Я же извинился перед ним и поблагодарил его за честность. Я искреннее благодарен ему за то, как он себя повел.