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Формула 1 / Новость

Мазепин прошел подгонку сидения в Haas

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Мазепин прошел подгонку сидения в Haas
Автор:
, Ответственный редактор

Россиянин приехал на базу Haas, где прошел процедуру примерки к кокпиту своей будущей машины

Пока Мик Шумахер не может въехать в Британию из-за карантинных ограничений, его напарник Никита Мазепин уже приступил к работе на фабрике в Банбери.

В среду Haas F1 опубликовала в твиттере кадры процедуры подгонки сиденья для российского дебютанта Формулы 1. 

Любопытно, что эту операцию москвич проходил в старом комбинезоне, который использовал в 2018 году в чемпионате GP3 – это видно по нашивкам. Такой выбор вполне понятен – пена или эпоксидная смола, которая используется для создания сиденья, часто пачкает комбинезон, поэтому надевать новый было бы неразумно.

 

Команда Haas еще не объявила. где и когда проведет презентацию своей машины перед сезоном 2021 года. Официальные тесты. которые станут дебютом Мазепина в составе американского коллектива, стартуют в Бахрейне 12 марта.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Александр Кабановский

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