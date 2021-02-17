Мазепин прошел подгонку сидения в Haas

Пока Мик Шумахер не может въехать в Британию из-за карантинных ограничений, его напарник Никита Мазепин уже приступил к работе на фабрике в Банбери.

В среду Haas F1 опубликовала в твиттере кадры процедуры подгонки сиденья для российского дебютанта Формулы 1.

Любопытно, что эту операцию москвич проходил в старом комбинезоне, который использовал в 2018 году в чемпионате GP3 – это видно по нашивкам. Такой выбор вполне понятен – пена или эпоксидная смола, которая используется для создания сиденья, часто пачкает комбинезон, поэтому надевать новый было бы неразумно.

Команда Haas еще не объявила. где и когда проведет презентацию своей машины перед сезоном 2021 года. Официальные тесты. которые станут дебютом Мазепина в составе американского коллектива, стартуют в Бахрейне 12 марта.