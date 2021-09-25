Мазепин проиграл Мику 4 секунды. И объяснил почему

В квалификации Гран При Сочи Никита Мазепин, который на тренировках был быстрее своего напарника Мика Шумахера, уступил последнему 3,934 секунды, причем без видимы проблем вроде потери управления в одном их поворотов или плотного траффика.

Потому, первое, о чем спросили российского пилота Haas после заездов – это о причинах такой большой разницы во времени круга.

«Конкретно в сегодняшнем случае у нас с ним была разная стратегия, – объяснил Мазепин. – В команде не были уверены в том, как здесь поведут себя промежуточные шины. В Спа промежуточных шин хватало только на два быстрых круга, а здесь их хватило на пять.

Как только шины заработали, я стал показывать неплохую скорость, но к концу сессии, когда все стали прибавлять, у меня осталось времени только на два круга и я не успел привести резину в рабочее состояние. Я мог бы в противном случае подняться на пару позиций выше, что не изменило бы много на старте, но по крайней мере я был бы впереди напарника».

Мазепина также попросили прокомментировать идею главы команды привлечь третьего резервного пилота из числа опытных гонщиков, против которой уже выступил Шумахер.

«Меня никто не спрашивал на этот счет. И мне кажется действующие пилоты не должны участвовать в выборе других гонщиков. Но если бы меня спросили, то в нашей ситуации мне кажется не нужно отказываться от любой помощи. Я здесь поддержу любое решение. Но это дело Гюнтера Штайнера. Я пока не дорос до того, чтобы принимать такие решения», – сказал Мазепин.