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Формула 1 / Гран При Катара Новости

Мазепин проехал гонку на «тяжелом» шасси – и захотел вернуть разбитое

Автор:
Соавтор:
Люк Смит
, редактор Ф1

Российский пилот Haas рассчитывает, что поврежденную на тренировках машину удастся восстановить к последнему этапу сезона

Мазепин проехал гонку на «тяжелом» шасси – и захотел вернуть разбитое

В результате атаки поребрика в пятницу Никита Мазепин повредил шасси – и остаток уик-энда вынужден был провести на том, которое использовал в большей части Гран При до летнего перерыва. Россиянин не раз подчеркивал, что оно тяжелее, чем шасси, на котором выступает его напарник Мик Шумахер. После гонки в Катаре Никита еще раз подтвердил, что дополнительный вес влияет на скорость машины, и выразил надежду, что команда успеет восстановить поврежденное шасси к финальному этапу чемпионата.

«Я вернулся в тяжелое шасси, – сказал он после финиша в Катаре, – и как я уже говорил ранее, оно пусть и ведет себя нормально, но дополнительный вес влияет на время прохождения круга. У того, что пилоты не едят картошку фри и не закусывают ее сендвичами, есть определенные причины. Это шасси немного толстовато».

При этом Мазепин отказался говорить, на сколько именно килограммов его машина тяжелее, чем шасси Шумахера.

«Это достаточно серьезная разница, – сказал он. – Не 50 килограммов, конечно, потому что в таком случае мои механики не могли бы поднимать ее на домкратах. В этом спорте много секретной информации, и даже если я не понимаю, что такого случится, если все узнают, людям не нравится, когда об этом говорят».

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Глава Haas Гюнтер Штайнер сказал накануне, что повреждения нового шасси Мазепина достаточно серьезные, но его все же можно восстановить – однако в команде пока не приняли решения, относительно целесообразности такого шага, поскольку до конца чемпионата остается всего два этапа, а в следующем году шасси будут уже совершенно иными.

«Я надеюсь, что шасси вернется ко мне в Абу-Даби, – сказал Мазепин. – Но я фокусируюсь на своей работе, и должен в любом случае показывать максимум. Даже если мне не удастся его получить обратно, я все равно очень рад, что мы с этим шасси познакомились, и я увидел потенциал, который у нас есть, в Мексике и Бразилии».

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