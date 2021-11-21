Мазепин проехал гонку на «тяжелом» шасси – и захотел вернуть разбитое
Российский пилот Haas рассчитывает, что поврежденную на тренировках машину удастся восстановить к последнему этапу сезона
В результате атаки поребрика в пятницу Никита Мазепин повредил шасси – и остаток уик-энда вынужден был провести на том, которое использовал в большей части Гран При до летнего перерыва. Россиянин не раз подчеркивал, что оно тяжелее, чем шасси, на котором выступает его напарник Мик Шумахер. После гонки в Катаре Никита еще раз подтвердил, что дополнительный вес влияет на скорость машины, и выразил надежду, что команда успеет восстановить поврежденное шасси к финальному этапу чемпионата.
«Я вернулся в тяжелое шасси, – сказал он после финиша в Катаре, – и как я уже говорил ранее, оно пусть и ведет себя нормально, но дополнительный вес влияет на время прохождения круга. У того, что пилоты не едят картошку фри и не закусывают ее сендвичами, есть определенные причины. Это шасси немного толстовато».
При этом Мазепин отказался говорить, на сколько именно килограммов его машина тяжелее, чем шасси Шумахера.
«Это достаточно серьезная разница, – сказал он. – Не 50 килограммов, конечно, потому что в таком случае мои механики не могли бы поднимать ее на домкратах. В этом спорте много секретной информации, и даже если я не понимаю, что такого случится, если все узнают, людям не нравится, когда об этом говорят».
Глава Haas Гюнтер Штайнер сказал накануне, что повреждения нового шасси Мазепина достаточно серьезные, но его все же можно восстановить – однако в команде пока не приняли решения, относительно целесообразности такого шага, поскольку до конца чемпионата остается всего два этапа, а в следующем году шасси будут уже совершенно иными.
«Я надеюсь, что шасси вернется ко мне в Абу-Даби, – сказал Мазепин. – Но я фокусируюсь на своей работе, и должен в любом случае показывать максимум. Даже если мне не удастся его получить обратно, я все равно очень рад, что мы с этим шасси познакомились, и я увидел потенциал, который у нас есть, в Мексике и Бразилии».