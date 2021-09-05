Мазепин: Проблемы с машиной начались за 20 кругов до схода

Этап в Голландии обещал получиться успешным для Никиты Мазепина – стартовав 18-м, москвич сразу опередил своего напарника Мика Шумахера, затем сдержал прессинг Серхио Переса из Red Bull и в какой-то момент поднялся до 16-й позиции.

Однако затем темп гонщика Haas стал падать, и после 40 кругов он заехал в боксы и выбыл из борьбы – команда сообщила о проблемах в гидравлической системе.

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«Тут сложно что-то добавить, неполадки в гидравлике, – подвел Никита итоги гонки в эфире Sky Sport. – Все началось примерно за 20 кругов до схода. Мы думали, что сможем контролировать ситуацию, пытались продержаться в гонке как можно дольше.

Решено было понизить мощность мотора, отключить кое-что. Но в итоге по соображениям безопасности все же пришлось остановиться».

Атака Серхио Переса, Red Bull RB16B, на Никиту Мазепина, Haas VF-21, Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Сход стал для Мазепина третьим в сезоне. Оценивая свое выступление на новой для Ф1 трассе, он отметил: «Сам Зандфорт мне понравился. На старте не произошло ничего страшного, хотя многие это предсказывали.

Я ожидал чистой гонки, какие у меня почти всегда выходят в этом году. И теперь мне хочется поскорее вновь вернуться сюда».

Дополнительная информация: Гайдн Кобб