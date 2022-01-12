Мазепин признал сложности в отношениях с Шумахером

Два молодых гонщика, Никита Мазепин и Мик Шумахер, одновременно пришли в Haas из Формулы 2 и получили в сезоне-2021 медленную машину, не позволяющую бороться с соперниками.

По этой причине напарники часто сходились в борьбе на трассе, которая не раз приводила к опасным эпизодам.

В интервью Motorsport.com Никита рассказал о том, как оценивает все происходящее, оставив сезон позади. Отвечая на вопрос, не преувеличивали ли СМИ и болельщики напряженность между ним и Шумахером, россиянин сказал: «Я не думаю, что были преувеличения. Мы действительно прошли через сложный период, когда он узнавал меня, а я – его.

Но каждый раз, выезжая из боксов, я нацеливаюсь финишировать впереди. Моя цель всегда только в этом. Я никогда не откажусь от нее, пока не покину этот паддок и не повешу свой пропуск на стену».

Он добавил: «Сейчас наши отношения [с Миком] уже совершенно нейтральные, без взлетов и падений. Они стабильны. И в нашем спорте это единственный способ добиться хороших результатов».

Мазепин уточнил, что их с напарником неверно считать друзьями – скорее, они коллеги, которые работают ради общей цели.

«Я здесь, чтобы выигрывать гонки, – продолжил москвич. – Понятно, что этого не произойдет в обозримом будущем. Чтобы добиться такого, нужно получить лучшую из доступных машин и научиться настраивать ее как можно быстрее. А для этого нужна работа двух людей.

Уверен, что Мик думает о том же самом, у него те же амбиции и цели. Потому мы делаем то, что требуется команде. Думаю, мы всегда стремимся – каждый со своей стороны гаража – делать даже немного больше, чем можно, чтобы добиться своего.

Конечно, ты всегда должен чуть сдерживать себя и быть осторожнее, когда ведешь борьбу с напарником. Если с двумя машинами одной команды что-то случится, это по-настоящему критическая ситуация.

Но в конечном итоге мы здесь ради Никиты Мазепина, который представляет Россию, а другая сторона боксов – это такой-то и такой-то из другой страны.

У меня своя жизнь, я и хочу сделать ее как можно лучше. Мне важно заработать как можно больше Кубков в Ф1 или каких-то других сериях, и потом я поставлю их у себя дома, когда решу переключиться на что-нибудь другое.

Так что да, я командный игрок, но если мне пришлось бы остановиться, я никогда бы этого не сделал».