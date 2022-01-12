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Формула 1 Новости

Мазепин признал сложности в отношениях с Шумахером

Автор:
Соавтор:
Олег Карпов

Российский пилот Ф1 рассказал, что им с напарником не сразу удалось найти общий язык – но теперь все трения уже в прошлом

Мазепин признал сложности в отношениях с Шумахером

Два молодых гонщика, Никита Мазепин и Мик Шумахер,  одновременно пришли в Haas из Формулы 2 и получили в сезоне-2021 медленную машину, не позволяющую бороться с соперниками. 

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По этой причине напарники часто сходились в борьбе на трассе, которая не раз приводила к опасным эпизодам. 

В интервью Motorsport.com Никита рассказал о том, как оценивает все происходящее, оставив сезон позади. Отвечая на вопрос, не преувеличивали ли СМИ и болельщики напряженность между ним и Шумахером, россиянин сказал: «Я не думаю, что были преувеличения. Мы действительно прошли через сложный период, когда он узнавал меня, а я – его. 

Но каждый раз, выезжая из боксов, я нацеливаюсь финишировать впереди. Моя цель всегда только в этом. Я никогда не откажусь от нее, пока не покину этот паддок и не повешу свой пропуск на стену». 

Он добавил: «Сейчас наши отношения [с Миком] уже совершенно нейтральные, без взлетов и падений. Они стабильны. И в нашем спорте это единственный способ добиться хороших результатов».  

Мазепин уточнил, что их с напарником неверно считать друзьями – скорее, они коллеги, которые работают ради общей цели. 

«Я здесь, чтобы выигрывать гонки, – продолжил москвич. – Понятно, что этого не произойдет в обозримом будущем. Чтобы добиться такого, нужно получить лучшую из доступных машин и научиться настраивать ее как можно быстрее. А для этого нужна работа двух людей. 

Уверен, что Мик думает о том же самом, у него те же амбиции и цели. Потому мы делаем то, что требуется команде. Думаю, мы всегда стремимся – каждый со своей стороны гаража – делать даже немного больше, чем можно, чтобы добиться своего. 

Конечно, ты всегда должен чуть сдерживать себя и быть осторожнее, когда ведешь борьбу с напарником. Если с двумя машинами одной команды что-то случится, это по-настоящему критическая ситуация. 

Но в конечном итоге мы здесь ради Никиты Мазепина, который представляет Россию, а другая сторона боксов – это такой-то и такой-то из другой страны. 

У меня своя жизнь, я и хочу сделать ее как можно лучше. Мне важно заработать как можно больше Кубков в Ф1 или каких-то других сериях, и потом я поставлю их у себя дома, когда решу переключиться на что-нибудь другое. 

Так что да, я командный игрок, но если мне пришлось бы остановиться, я никогда бы этого не сделал».

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