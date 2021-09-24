Мазепин пригласил Шумахера повеселиться в Москве

Отношения партнеров по Haas Никиты Мазепина и Мика Шумахера непросто складывались с самого начала их карьеры в Формуле 1 и достигли пика напряжения после летнего перерыва. Пилоты на нескольких этапах подряд допускали контакты и прямые столкновения на трассе.

Однако, кажется, напряжение пошло на спад. Перед Гран При России Мазепин пригласил Шумахера провести вместе пару дней в Москве.

«Я злюсь, что он не пригласил меня, – пошутил глава Haas Гюнтер Штайнер. – Это милый жест со стороны Никиты, я знаю, что у него в Москве есть игрушки для больших мальчиков. Я никогда не говорил, что они не могут быть друзьями. Я лишь говорил, что они не обязаны ими быть. Но если будут, то для меня это не проблема».

Сам Мазепин перед Сочи заверил, что для него борьба с Шумахером остается на трассе. Мик также подтвердил, что не держит на россиянина зла:

«Твой напарник всегда остается твоим главным соперником. И у меня пока не было напарников, с которыми легко сражаться».