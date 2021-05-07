В первых трех гонках чемпионата мира управляемость болида Haas VF-21 выглядела не слишком надежной и предсказуемой – контроль над автомобилем регулярно теряли оба гонщика команды.

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По ходу первой тренировки Гран При Испании Никита Мазепин в общении с гоночным инженером по радио несколько раз хвалил баланс своей машины. Однако россиянин все-таки не чувствовал себя в автомобиле по-настоящему комфортно – по крайней мере, в первой половине тренировки.

Как сообщила команда Haas в соцсетях, перед очередным гоночным уик-эндом для Мазепина был изготовлен новый ложемент сиденья. Именно его российский гонщик использовал по ходу первых выездов на трассу. Однако вскоре пилот почувствовал дискомфорт – и во время очередной паузы между сериями кругов сменил новый ложемент на использовавшийся ранее.

Тренировку россиянин закончил на последней строчке протокола, уступив 3 с половиной секунды лидеру и почти 2 с половиной – своему напарнику Мику Шумахеру. В начале сессии Мазепин потерял контроль над машиной и выехал в гравийную зону безопасности – однако смог вернуться на трассу, и на дальнейшем ходе тренировки этот эпизод никак не сказался.

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images