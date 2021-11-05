Мазепин превратил свой шлем в тыкву. Ну, почти…

Никита Мазепин в преддверии Гран При Мексики в очередной раз обновил дизайн своего шлема. Расцветку пополнили образы связанные с Хэллоуином – а также Днем мертвых, который традиционно активно празднуется в Центральной Америке в те же даты, что и католический День всех святых.

Российский гонщик заменил основной цвет головного убора с белого на черный – а также украсил шлем паутиной и рожицей, похожей на те, что к Хэллоуину вырезают на тыквах.