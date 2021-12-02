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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Мазепин предупредил об опасности Джидды. Но не стал желать другим сходов

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По словам гонщика Haas, в Джидде не стоит пытаться превысить безопасную скорость

Мазепин предупредил об опасности Джидды. Но не стал желать другим сходов

Трасса в Джидде, на которой в эти выходные пройдет первый в истории Гран При Саудовской Аравии, успели достроить только-только на этой неделе: по свидетельству очевидцев, рядом еще стоит строительная техника и лежат остатки материалов.

Таким образом никто из пилотов не ездил по новой трассе, за исключением тренировок на симуляторах.

Вот как свои теоретические впечатления о трассе накануне первой тренировке описал российский пилот команды Haas Никита Мезепин.

«Здесь стены находятся близко, как в Монако, как в Баку, – рассказал Мазепин. – Так что посмотрим, чем закончится первый круг. Но я ожидаю большого веселья. Эта трасса не совершенно ровная, что также неплохо, но в первую очередь я думаю в этот уик-энд самое большое значение будет иметь баланс машин на высоких скоростях.

Здесь также очень важно управлять болидом уверенно. Если в неподходящий момент попытаться поехать быстрее, чем ты можешь, это может плохо закончится. Так что главной целью для меня будет как минимум проехать всю дистанцию.

К сожалению проблемы наших соперников на бумаге выглядят для нас как возможность финишировать выше. И последний раз большой сход случался как раз в Баку. Но я не стану надеяться на то, что кто-то попадет в аварии или просто не сможет закончить гонку. Это неправильный подход к гонкам».

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