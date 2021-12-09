Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости
Мазепин представил новый шлем на Гран При Абу-Даби
Автор: Александра Шубина , редактор
Он будет блестеть в ночи на «Яс-Марине»
Гонщик Haas Никита Мазепин обновил шлем перед финальным этапом Формулы 1 в Абу-Даби. Дизайн выполнен в золотисто-красных тонах с использованием разноцветных блестящих элементов. На фотографиях видно, как он интересно переливается в темное время суток.
Напомним, что перед уик-эндом на «Яс-Марине» Мазепин занимает последнюю строчку в личном зачете с нулем очков в активе.
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Мазепин представил новый шлем на Гран При Абу-Даби
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