Мазепин представил новый шлем на Гран При Абу-Даби

Гонщик Haas Никита Мазепин обновил шлем перед финальным этапом Формулы 1 в Абу-Даби. Дизайн выполнен в золотисто-красных тонах с использованием разноцветных блестящих элементов. На фотографиях видно, как он интересно переливается в темное время суток.

Напомним, что перед уик-эндом на «Яс-Марине» Мазепин занимает последнюю строчку в личном зачете с нулем очков в активе.