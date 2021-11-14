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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Мазепин пожаловался на текучку кадров в Haas

Автор:
, главный редактор

Изменение в составе бригады, работающей с россиянином, стало для пилота не самой приятной новостью

Мазепин пожаловался на текучку кадров в Haas

Главной темой интервью Никиты Мазепина после финиша спринтерской квалификации Гран При Бразилии неожиданно стали не события на трассе, а ситуация внутри команды Haas. Причем на этот раз речь шла не об уже привычной истории о том, могут ли пилоты обгонять друг друга в квалификации, а о кадровых изменениях в американском коллективе.

«В команде по ходу последних недель происходят определенные изменения: одни люди приходят к нам, другие нас покидают, – рассказал прессе российский пилот. – И, насколько я понимаю, не все люди, с которыми я в настоящий момент работаю, останутся в команде на следующий год.

Я же на протяжении сезона был более чем доволен своим окружением. Меня окружали отличные, честные люди. Поэтому, когда один из моих инженеров на прошлой неделе сменил команду, для меня это стало не самой приятной новостью. И, к сожалению, он не один такой. С Гран При Турции [прошел 10 октября] в моей группе произошли определенные изменения.

Это непросто – ведь это не офис, куда ты можешь прийти, выполнить определенный набор действий и уйти домой. Чтобы добиться успеха, нужна особая связь с людьми, которые заставляли бы тебя рвать задницу – а ты делал бы то же самое с ними. Нужна энергия, которая заставляет всех двигаться вперед. И есть примеры, когда в последние годы такая энергия помогала мне добиваться результата.

А сейчас… Меняют одного из твоих механиков, у вас нет времени адаптироваться к случившемуся – а в итоге, как это было в Остине, вылетает из креплений подголовник. И вроде гонка еще только началась – но она уже вроде как и закончена, так как ты сделал лишний пит-стоп и потерял разом 25 секунд. С таким сложно смириться. Это как будто тебе палку в колесо вставили.

К сожалению, хороших личных отношений часто мало, чтобы удержать специалистов. И часто люди меняют место работы по финансовым причинам. К тому же, люди обзаводятся семьями – а календарь чемпионата все растет. И они правы в том, что ставят семью в приоритет. Лично я всю свою жизнь был сконцентрирован на спорте – но мне всего 22. Если б я был на десять лет старше, если бы у меня были дети – я наверняка принимал бы те же самые решения, что сейчас принимают некоторые наши сотрудники.

Впрочем, раньше я уже сталкивался с похожими ситуациями – поэтому я переживу и этот период и стану еще сильнее».

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