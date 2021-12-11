Мазепин поставил себе тройку за дебютный сезон в Ф1

Никита Мазепин не заработал в нынешнем сезоне ни одного очка и ни разу не вышел во второй квалификационный сегмент – хотя первое он теоретически еще может исправить в предстоящей гонке на «Яс-Марине».

В субботу в Абу-Даби журналисты попросили москвича ответить, какие главные уроки он вынес из прошедшего чемпионата.

«Если говорить о пилотировании, то тут сложно говорить о каких-то уроках, – сказал Никита. – Ведь при управлении машиной мы действуем подсознательно. Это не тот случай, когда ты осознанно поворачиваешь руль позже, тормозишь жестче или позднее.

Я считаю, что научился тому, как значима в Ф1 командная работа, что именно она важнее всего для прогресса».

Репортеры попросили Мазепина оценить свой сезон по пятибалльной шкале.

«Даже не знаю, – ответил тот. – ведь окончил школу четыре года назад и с тех пор не получал никаких оценок. И не могу сказать, что сильно скучаю по ним. Но я не считаю, что ты можешь ставить сам себе пятерки. Пять – значит отлично, а я не знаю, что такое безупречность.

Сегодня ты можешь считать, что отлично справился с чем-то, но уже завтра понять, что реально добиться большего. Так что максимум, что я себе поставлю – четверка. Но это за то, как я справился, ведь по ходу сезона были очень сложные моменты. А вот за адаптацию ставлю тройку. С ней у меня все получилось не не лучшим образом, так что надо улучшаться в этом компоненте.

На вопрос о лучшем и худшем моменте года россиянин сказал: «У меня было несколько разных машин. И когда приходилось ездить на тяжелой и неповоротливой, это были худшие моменты. Кроме того, я сам ошибался – например, на гонке в Бахрейне. А на других этапах, по собственным ощущениям, ехал не слишком здорово или излишне атаковал. Скажем, в Бразилии это стоило мне отличного круга [в квалификации], хотя там был шанс опередить Williams или даже выйти во второй сегмент.

Это о плохом. Ну а позитив в том, что гонок было очень много. И я хорошо проехал в Сильверстоуне, Бразилии и Мексике».

Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

«Джентльменов больше нет»

Отдельно пилот рассказал о встрече с руководителем гонок Ф1 Майклом Маси, которая у него состоялась в Саудовской Аравии по поводу правил поведения пилотов – так называемых джентльменских договоренностей, которые регулируют действия в некоторых ситуациях.

«Да, у нас была встреча, – подтвердил Никита. – Майкл очень открытый человек в рабочих вопросах, это замечательно. Я хотел обсудить с ним те самые джентльменские соглашения, но дело в том, что он не отвечает за этот вопрос.

Он лишь посоветовал мне поговорить с остальными гонщиками. Я действительно попробовал, но… Кажется, они все сказали мне, что ничего такого больше нет. Так что никаких джентльменов не осталось. Я так понял, сейчас каждый живет в собственном мире».

Дополнительная информация: Олег Карпов