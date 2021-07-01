Мазепин поспорил с боссом на тему лишнего веса

Очередным сюжетом, который привлек внимание к четвертому российскому пилоту Формулы 1, стала история вокруг массы болидов команды Haas. После недавнего Гран При Штирии гонщик рассказал журналистам, что его автомобиль тяжелее, чем машина напарника – и это неизбежно сказывается на темпе россиянина в решающих заездах уик-энда.

Само собой, в первый же день Гран При Австрии журналисты обратились за комментариями к руководителю команды Гюнтеру Штайнеру. Тот заявил, что разница в массе машин не слишком велика – и никак не может быть причиной того, что Мазепин еще ни разу не смог финишировать в гонке Ф1 выше своего товарища по команде Мика Шумахера. А поскольку российский пилот в четверг общался с прессой позже своего руководителя, журналисты успели попросить Никиту прокомментировать комментарий Штайнера.

«Думаю, что увиденное с пит-волла достаточно сильно отличается от того, что ты чувствуешь в машине, управляя ей в течение 73-х кругов, – заявил россиянин. – Каждый имеет право делать свои выводы – и эти выводы могут быть верными. Но я близок к уверенности, что есть весьма сильное влияние [ситуации с массой на скорость болидов].

Ведь этот момент сказывается на распределении массы по осям – а этот показатель оказывает влияние на твои возможности при настройке машины. Так что, затрагиваются сразу несколько базовых факторов, которые определяют механику работы машины на трассе. Как бы то ни было, если смотреть на ситуацию в целом, речь не идет о чем-то неприемлемом. Просто мне чуть сложнее. Но у меня есть прекрасная команда инженеров, которая помогает мне лучше понять любую ситуацию и извлечь из нее максимум возможного».