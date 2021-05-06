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Формула 1 / Гран При Испании Новости

Мазепин: После тестов в Бахрейне был чересчур амбициозен

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Российский пилот Haas рассказал о причинах собственной «нетерпеливости»

Мазепин: После тестов в Бахрейне был чересчур амбициозен

Дебют Никиты Мазепина в Формуле 1 вышел не самым простым. В первой гонке россиянин разбил машину, а в двух других пусть и добрался до финиша, но в каждой проиграл около минуты напарнику по Haas Мику Шумахеру.

В одном из недавних интервью босс коллектива Гюнтер Штайнер отметил, что Мазепину порой не хватает терпения – и на пресс-конференции перед стартом Гран При Испании самого Никиту попросили прокомментировать эти слова.

«Если кто-то нетерпелив, то это означает, что он многого хочет, – сказал пилот. – Так что у этой характеристики есть как отрицательные, так и положительные стороны.

Я определенно был нетерпелив в Сахире из-за недостатка опыта и избытка амбиций. У меня были три хороших дня на тестах там, и я был очень доволен тем, какой мне удалось почувствовать себя хорошо и комфортно в машине. Но потом, как вы знаете, условия изменились из-за того, что стало очень ветрено [по ходу Гран При], и я не ожидал, что это настолько сильно все изменит.

Сейчас, мне кажется, я сделал большой шаг вперед в плане управления собственными ожиданиями». 
Он добавил: «Я еще не до конца доволен машиной. Я почувствовал очень большие изменения в балансе, в ощущениях от пилотирования с момента окончания первых тестов – и сейчас пытаюсь разобраться, как так получилось.

У нас есть некоторые идеи, и я надеюсь, что вскоре мы во всем окончательно разберемся».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Олег Карпов

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