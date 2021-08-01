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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Мазепин: После резни я думал – это наш день

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Российский пилот сильно разочарован, что пропустил почти всю гонку в Венгрии

Мазепин: После резни я думал – это наш день

Никита Мазепин сошел с Гран При Венгрии сразу после рестарта из-за столкновения с Кими Райкконеном на пит-лейне. Россиянин рассказал, что был сильно разочарован, так как массовые аварии и сходы давали ему шанс на хороший результат.

«В такой гонке я бы очень хотел поучаствовать, – цитирует Мазепина пресс-служба команды. – Тут было много шансов и для меня, и для команды. Я увидел резню в первом повороте и подумал, что это будет наш день. А потом проехал по обломкам и проколол переднее левое колесо. Заехал в боксы, потерял позицию на трассе, потом был еще один пит-стоп и вы видели, что на нем произошло.

Я совсем не так хотел уйти на летний перерыв. Хотелось выложиться и уехать с этапа хотя бы усталым, с болью в теле. А такая вот нехватка пробега и результатов раздражает. Уверен, это просто один из тех дней, за которые мы будем вознаграждены после».

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