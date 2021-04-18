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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Мазепин попал в аварию на первом круге в Имоле

Автор:
, Редактор

Россиянин столкнулся с Латифи, но смог продолжить гонку

Мазепин попал в аварию на первом круге в Имоле

На первом же круге гонки Гран При Эмилии-Романьи произошла авария с участием россиянина Никиты Мазепина из команды Haas и канадца Николя Латифи из Williams.

Гонка началась под дождем. На первом круге Николя Латифи не справился с управлением и вылетел с трассы в 12-ом повороте. Возвращаясь на трассу, Латифи пропустил вперед Себастьяна Феттеля, но Никиту Мазепина словно бы и не заметил, фактически выдавив его с трассы.

 

Россиянину пришлось тормозить, но машины были уже слишком близки, и в итоге Латифи задел задним правым колесом переднее левое колесо болида Haas, после чего канадца развернуло и он врезался в отбойник.

Мазепин сумел продолжить гонку, но на трассу выехал автомобиль безопасности. Уже в режиме машины безопасности свой болид повредил напарник Мазепина Мик Шумахер, который оторвал на своем болиде переднее крыло. После заезда в боксы он вернулся на трассу последним.

 

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Никита Мазепин
Автор Сергей Иванов

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