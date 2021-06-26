Так как по своему темпу машина Haas почти не позволяет навязать борьбу никому из соперников, гонщики коллектива неизбежно вынуждены противостоять на дистанции друг другу. На трех последних Гран При – в Монако, Баку и Франции – они регулярно сходились в споре за позицию.

Пока двум дебютантам сезона удавалось избегать аварий, однако накал словесных поединков, в которых принимает участие и глава их команды Гюнтер Штайнер, остается высоким.

После квалификации Гран При Штирии, по итогам которой россиянин проиграл немцу 0,15 секунды, его спросили, можно ли ждать их очередного поединка в воскресной гонке.

«Никак иначе, – с ухмылкой ответил москвич. – Именно так и будет. Мы совсем рядом на стартовом поле, а путь до третьего поворота тут очень долгий. Давайте посмотрим, что там произойдет».

Он добавил: «Я не говорю о каком-то риске. Когда у команды нет лишних средств, риск и потенциальные удары о барьер, которые потребуют замены деталей, очень нежелательны. И я не собираюсь делать этого».

При этом Никита отметил, что имел возможность проехать в квалификации быстрее Мика, но не воспользовался ей.

«К сожалению, я не собрал хороший круг, – признался он. – Но дело в том, что мы видели: соперники из других команд слишком далеко. Потому не было смысла гнаться за мелочами.

Мы работаем на команду, для нас нет разницы, кто из двух пилотов впереди – если при этом мы позади всех остальных. Я старался выйти вперед, но это не получилось. Хотя можно было проехать побыстрее».

Дополнительная информация: Олег Карпов