Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Сайнс: Выступить еще хуже будет сложно Следующая / Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом
Формула 1 / Гран При Штирии Новость

Мазепин пообещал Шумахеру новое сражение после старта в Австрии

Автор:
, Ответственный редактор

Россиянин не только не думает отказываться от поединков с партнером по Haas, но и ждет их

Мазепин пообещал Шумахеру новое сражение после старта в Австрии

Так как по своему темпу машина Haas почти не позволяет навязать борьбу никому из соперников, гонщики коллектива неизбежно вынуждены противостоять на дистанции друг другу. На трех последних Гран При – в Монако, Баку и Франции – они регулярно сходились в споре за позицию. 

Пока двум дебютантам сезона удавалось избегать аварий, однако накал словесных поединков, в которых принимает участие и глава их команды Гюнтер Штайнер, остается высоким. 

Читайте также:

После квалификации Гран При Штирии, по итогам которой россиянин проиграл немцу 0,15 секунды, его спросили, можно ли ждать их очередного поединка в воскресной гонке.

«Никак иначе, – с ухмылкой ответил москвич. – Именно так и будет. Мы совсем рядом на стартовом поле, а путь до третьего поворота тут очень долгий. Давайте посмотрим, что там произойдет».

Он добавил: «Я не говорю о каком-то риске. Когда у команды нет лишних средств, риск и потенциальные удары о барьер, которые потребуют замены деталей, очень нежелательны. И я не собираюсь делать этого». 

При этом Никита отметил, что имел возможность проехать в квалификации быстрее Мика, но не воспользовался ей. 

«К сожалению, я не собрал хороший круг, – признался он. – Но дело в том, что мы видели: соперники из других команд слишком далеко. Потому не было смысла гнаться за мелочами. 

Мы работаем на команду, для нас нет разницы, кто из двух пилотов впереди – если при этом мы позади всех остальных. Я старался выйти вперед, но это не получилось. Хотя можно было проехать побыстрее».

Дополнительная информация: Олег Карпов

Поделились
Комментарии
Сайнс: Выступить еще хуже будет сложно

Предыдущая новость

Сайнс: Выступить еще хуже будет сложно

Следующая новость

Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом

Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом

2 ч
2
Формула 1

Хэмилтон взбесил Ферстаппена на тренировке

8 ч
3
Формула 1

Блестящий Норрис и скатившийся Перес. Герои и неудачники Австрии

4 ч
4
Формула 1

«Льюису пора купить очки». Ферстаппен жестко ответил Хэмилтону

1 дн
5
Формула 1

Новый удар по Red Bull? FIA запретила сверхбыстрые пит-стопы

1 дн
Самое важное:
Зайдль о Риккардо: Пока у него не выходит побороть сложности
Формула 1

Зайдль о Риккардо: Пока у него не выходит побороть сложности

2 ч
Вольф: Red Bull слишком резко реагирует на вопросы о моторах
Формула 1

Вольф: Red Bull слишком резко реагирует на вопросы о моторах

2 ч
Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом
Формула 1

Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом

2 ч
Мазепин пообещал Шумахеру новое сражение после старта в Австрии
Формула 1

Мазепин пообещал Шумахеру новое сражение после старта в Австрии

2 ч
Сайнс: Выступить еще хуже будет сложно
Формула 1

Сайнс: Выступить еще хуже будет сложно

3 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Зайдль о Риккардо: Пока у него не выходит побороть сложности Гран При Штирии
Формула 1

Зайдль о Риккардо: Пока у него не выходит побороть сложности

Боттас пообещал побороться с Red Bull в гонке Гран При Штирии
Формула 1

Боттас пообещал побороться с Red Bull в гонке

Гран При Штирии: дуэли в квалификациях Гран При Штирии
Формула 1

Гран При Штирии: дуэли в квалификациях

Мик Шумахер Больше от
Мик Шумахер
Шумахер рассказал о «скрюченной» позе за рулем Haas
Формула 1

Шумахер рассказал о «скрюченной» позе за рулем Haas

Шумахеру посоветовали «не обращать внимания» на Мазепина Гран При Франции
Формула 1

Шумахеру посоветовали «не обращать внимания» на Мазепина

Шумахер вновь недоволен Мазепиным. Но уже готов перенять его стиль Гран При Франции
Формула 1

Шумахер вновь недоволен Мазепиным. Но уже готов перенять его стиль

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Мазепин отказался от особых раскрасок шлема
Формула 1

Мазепин отказался от особых раскрасок шлема

Выдавленный Шумахер и пробитое дно. Мазепин во Франции Гран При Франции
Формула 1

Выдавленный Шумахер и пробитое дно. Мазепин во Франции

Босс Haas не винит Мазепина: Грожан и Магнуссен – это другое Гран При Франции
Формула 1

Босс Haas не винит Мазепина: Грожан и Магнуссен – это другое

Самое читаемое Сегодня

Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом

Хэмилтон взбесил Ферстаппена на тренировке
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон взбесил Ферстаппена на тренировке

Блестящий Норрис и скатившийся Перес. Герои и неудачники Австрии
Формула 1 Формула 1

Блестящий Норрис и скатившийся Перес. Герои и неудачники Австрии

«Льюису пора купить очки». Ферстаппен жестко ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1

«Льюису пора купить очки». Ферстаппен жестко ответил Хэмилтону

Новый удар по Red Bull? FIA запретила сверхбыстрые пит-стопы
Формула 1 Формула 1

Новый удар по Red Bull? FIA запретила сверхбыстрые пит-стопы

Гран При Штирии: стартовая решетка
Формула 1 Формула 1

Гран При Штирии: стартовая решетка

Хорнер: Против Mercedes сыграла погода
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Против Mercedes сыграла погода

Ф1 уезжает из Сочи на «Игору Драйв». А что это за трасса-то?
Формула 1 Формула 1

Ф1 уезжает из Сочи на «Игору Драйв». А что это за трасса-то?

Самое важное:

Зайдль о Риккардо: Пока у него не выходит побороть сложности
Формула 1 Формула 1

Зайдль о Риккардо: Пока у него не выходит побороть сложности

Вольф: Red Bull слишком резко реагирует на вопросы о моторах
Формула 1 Формула 1

Вольф: Red Bull слишком резко реагирует на вопросы о моторах

Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом

Мазепин пообещал Шумахеру новое сражение после старта в Австрии
Формула 1 Формула 1

Мазепин пообещал Шумахеру новое сражение после старта в Австрии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.