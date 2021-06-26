Мазепин пообещал Шумахеру новое сражение после старта в Австрии
Россиянин не только не думает отказываться от поединков с партнером по Haas, но и ждет их
Так как по своему темпу машина Haas почти не позволяет навязать борьбу никому из соперников, гонщики коллектива неизбежно вынуждены противостоять на дистанции друг другу. На трех последних Гран При – в Монако, Баку и Франции – они регулярно сходились в споре за позицию.
Пока двум дебютантам сезона удавалось избегать аварий, однако накал словесных поединков, в которых принимает участие и глава их команды Гюнтер Штайнер, остается высоким.
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После квалификации Гран При Штирии, по итогам которой россиянин проиграл немцу 0,15 секунды, его спросили, можно ли ждать их очередного поединка в воскресной гонке.
«Никак иначе, – с ухмылкой ответил москвич. – Именно так и будет. Мы совсем рядом на стартовом поле, а путь до третьего поворота тут очень долгий. Давайте посмотрим, что там произойдет».
Он добавил: «Я не говорю о каком-то риске. Когда у команды нет лишних средств, риск и потенциальные удары о барьер, которые потребуют замены деталей, очень нежелательны. И я не собираюсь делать этого».
При этом Никита отметил, что имел возможность проехать в квалификации быстрее Мика, но не воспользовался ей.
«К сожалению, я не собрал хороший круг, – признался он. – Но дело в том, что мы видели: соперники из других команд слишком далеко. Потому не было смысла гнаться за мелочами.
Мы работаем на команду, для нас нет разницы, кто из двух пилотов впереди – если при этом мы позади всех остальных. Я старался выйти вперед, но это не получилось. Хотя можно было проехать побыстрее».
Дополнительная информация: Олег Карпов
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