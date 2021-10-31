Мазепин понадеялся на приглашение от «более сильной команды»

В этом году россиянин Никита Мазепин завершает свой первый сезон в Формуле 1 за команду Haas, которая вероятнее всего займет последнее место в Кубке конструкторов. При этом у Мазепина уже есть контракт с Haas на 2022 год, так что в худшем для себя случае он проведет в чемпионате как минимум два года.

Недавно у Мазепина вышло интервью в немецком издании Auto Motor und Sport, в котором он рассказал о своем восприятии текущего сезона и своих планах на будущее.

«Я никогда не стремился быть плохим парнем, – сказал Мазепин в ответ на, пожалуй, самый популярный вопрос в свой адрес – Да, порой могло сложится такое впечатление, но учтите, что мне на трассе приходится сражаться с куда более быстрыми болидами. И я стараюсь сделать все возможное, чтобы хоть как-то завоевать для команды очки. Иногда это приводит к моим ошибкам. Я стараюсь их анализировать и не повторять. Но я точно не тот парень, который нарочно ведет себя плохо».

Спросили Мазепина и про сексистский скандал прошлой зимы:

«Я почти не заметил критику в свой адрес перед началом сезона. Да, меня осуждали еще до того, как я впервые стартовал в Формуле 1. Но мне было важно оставаться честным с самим собой.

Всегда есть к чему стремиться. Совсем недавно я был всего лишь подростком. И вот теперь я здесь, в паддоке, стараюсь сделать так, чтобы команда и мой отец могли мною гордиться».

Наконец, Мазепин ответил поделился мыслями по поводу того, каково быть пилотом из конца пелотона.

«Не скажу, что мне уделяют мало внимания, скорее наоборот. Но когда только приходишь в Формулу 1, у тебя как правило нет возможности выбирать себе болид. Для меня главной целью было просто попасть в чемпионат. Надеюсь, я смогу помочь команде прибавить.

Ну и нельзя исключать, что однажды меня позовут в более сильную команду».

Читайте также: Мазепин не увидел проблем с соблюдением границ трассы