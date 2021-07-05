Мазепин помешал Экклстоуну оценить Шумахера

Российский дебютант Формулы 1 Никита Мазепин уже неоднократно подвергался критике со стороны болельщиков, экспертов и бывших пилотов чемпионата. На этот раз об уровне Мазепина высказался экс-руководитель Ф1 Берни Экклстоун.

По мнению Экклстоуна, Мазепин не дает как следует оценить своего партнера по Haas Мика Шумахера. Так как победы Мика над Никитой не кажутся слишком ценными.

«Каждый пилот хочет машину получше, – цитирует Экклстоуна Bild. – Мик побеждает напарника, а это самое главное для каждого гонщика. Однако, это мало что говорит о Мике, так как его напарник – Мазепин. Мику нужен партнер побыстрее, чтобы понять его уровень.

С самого начала я хотел, чтобы он пошел в Alfa Romeo. Там он получил бы быстрого и опытного напарника в лице Кими Райкконена. У которого, к тому же, были отличные отношения с отцом Мика».

Но сейчас Экклстоун видит будущее Шумахера не в переходе в Alfa Romeo: «Я хорошо представляю его в AlphaTauri. Они хорошо выступают, а Франц Тост опытный человек, который отлично растит молодых талантов. В нынешней команде Мик не может понять, какого уровня он пилот. Для этого просто нужна машина получше».