Мазепин получит в Спа новое шасси

Из-за курса на экономию команда Haas в нынешнем сезоне выступает на шасси 2020 года с минимальными переделками. Эта машины уже не раз были в авариях, что явно не сделало их лучше. Вдобавок, ремонты добавили одному из шасси около 6 кг лишнего веса.

За время летнего августовского перерыва американская команда подготовила новое шасси – его, начиная с этапа в Спа, получит Никита Мазепин.

«Да, у него будет новое шасси, – подтвердил в четверг накануне Гран При Бельгии глава Haas Гюнтер Штайнер. – Я не могу сказать точные параметры его жесткости. Но знаете, невозможно изменить жесткость шасси в рамках одной омологации.

Так как эти шасси омологированы, они должны быть очень близки по характеристикам. Разумеется, всегда есть какие-то отличия, но я не хочу задумываться об этом. А так да, это новое шасси».

В ответ на уточняющий вопрос о том, как эта замена может сказаться на результатах Никиты и финансовом положении команды, Штайнер сказал: «С точки зрения денег ничего не поменялось. Если говорить о скорости, то это станет понятно завтра [в тренировках].

Не знаю, ощутит ли вообще Никита разницу. Это он вам расскажет сам. Я могу лишь повторить, что это одинаковые шасси по омологации. У нас осталось еще два старых – разумеется, еще одно было уничтожено в прошлом году [в аварии Ромена Грожана в Бахрейне]. Так что мы решили выпечь новое. Завтра оно будет использоваться впервые».

Производство углепластиковых деталей в Ф1 традиционно называют выпеканием, так как кевларовые заготовки нагревают до большой температуры в автоклаве, чтобы те приняли необходимую форму и структуру.

Дополнительная информация: Олег Карпов