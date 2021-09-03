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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Мазепин: Положение наших боксов может помочь в квалификации

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, главный редактор

Россиянин остался доволен машиной в первой тренировке – а во второй практике оказался за пределами трассы

Мазепин: Положение наших боксов может помочь в квалификации

Команда Haas в субботу может извлечь определенную выгоду из размещения ее боксов в самом конце пит-лейна. Такое предположение вечером в пятницу сделал Никита Мазепин.

Трасса в Зандфорте, где в эти выходные проходит Гран При Нидерландов, является по меркам Формулы 1 и короткой, и узкой. В связи с этим и участники, и наблюдатели по ходу квалификации ждут серьезных проблем с трафиком. Боксы Haas находятся у выезда с пит-лейна – таким образом, россиянин предполагает, что сможет одним из первых выехать на трассу и проехать круг по чистой трассе. «Думаю, завтра будет очень весело – и надеюсь, нам удастся сделать свое дело как следует», – заявил гонщик в мини-интервью медиа-группе чемпионата.

Мазепин также прокомментировал ход пятничных тренировок – в одной из которых он вылетел с трассы и застрял в гравии, тем самым лишив себя примерно 20-ти минут работы на трассе.

«Сегодня все прошло веселее, чем я ожидал. Особенно интересно было впервые проехать бэнкинг последнего поворота – необычные ощущения, с которыми я в Формуле 1 еще не сталкивался. Тело там действует как-то по-особенному. По ходу первой практики я был доволен машиной. В перерыве мы внесли в настройки кое-какие изменения – но они не дали в полной мере эффекта, на который мы рассчитывали. Видимо, мы неправильно спрогнозировали, как будет меняться состояние трассы по мере обрезинивания».

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