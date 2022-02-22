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Формула 1 Новости

Мазепин показал шлем для тестов в Барселоне

Россиянин будет использовать черно-белый шлем

Мазепин показал шлем для тестов в Барселоне
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С 23 по 25 февраля в Барселоне пройдет первая часть предсезонных тестов Формулы 1. И хотя в преддверии грядущего сезона команда Haas уже представила и машину, и новую расцветку, пилот команды Никита Мазепин решил на время скрыть дизайн своего шлема. По крайней мере, представленный россиянином вариант очень похож на так называемый камуфляжный, поскольку обычно в такие оттенки покрашены автомобили, ливреи которых еще не были официально представлены миру.

 
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