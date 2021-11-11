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Формула 1 Новости

Мазепин: Пока приходится терпеть жар и боль

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, главный редактор

По словам россиянина, пока его команде не удалось разобраться с двумя не слишком приятными моментами

Мазепин: Пока приходится терпеть жар и боль

По ходу нескольких последних этапов сезона Никита Мазепин не раз жаловался на непривычно высокие температуры в передней части кокпита своего автомобиля – в зоне, где находятся ноги пилота. Сегодня, общаясь с представителями российских СМИ, пилот сообщил, что команде пока не удалось справиться с этой проблемой.

«Мы пока не нашли решение. В гонках кругов через 25 или 30 начинает сильно обжигать ноги – сильно нагреваются части, которые находятся в районе педалей. Тормозная система сильно нагревается, и через какое-то время я начинаю чувствовать боль. Из-за того, что мы изменили конфигурацию гоночной обуви и носков, начались проблемы. И пока не будет найдено решение, приходится терпеть».

После гонки в Остине руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер предположил, что причиной проблем является именно обувь – так как второй пилот коллектива, Мик Шумахер, никогда не испытывал дискомфорта в области ног. Менеджер заявил, что команде надо каким-то образом разобраться с проблемой – но ни о каких конкретных мерах после этого не рассказывал.

Также российский пилот не может назвать до конца определенной и ситуацию с положением пилотов Haas на трассе во время квалификационных попыток. По ходу предыдущих этапов Шумахер несколько раз опережал Мазепина – хотя по умолчанию, в соответствии с установленным командой правилом, делать этого не должен. Действия немецкого пилота каждый раз вызывали достаточно нервную реакцию россиянина. При этом, когда по ходу недавней квалификации в Мехико сам Мазепин попросил у команды дать ему обогнать Шумахера, с командного мостика поступил отрицательный ответ.

«Сейчас сценарий прежний: в одних Гран При моя машина едет первой, в других – второй. Но иногда есть возможности, которые могут дать второму пилоту право обогнать первого гонщика. Право разрешить обгон за собой оставляет команда», – ответил гонщик на вопрос журналистов.

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