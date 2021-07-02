Мазепин подарил Штайнеру дверь. Что это было?

В преддверии Гран При Штирии Гюнтер Штайнер сделал Никите Мазепину презент, которые многие сочли издевательским: это был именной спинер, который давал понять, что в команде разделяют взгляды радикальной части болельщиков: те за частые ошибки в начале сезона дали гонщику обидное прозвище Mazespin – образованное от его фамилии и английского слова spin (крутиться).

Спустя неделю Никита нашел достойный ответ. Он привел в Шпильберг… дверь. Вот как он сам рассказал про этот выбор в социальных сетях: «Идея была в том, чтобы сделать Гюнтеру ответный подарок. Понятно, что другой спинер он бы не оценил, потому мы выбрали дверь с надписью FOK SMASH DOOR».

Чтобы понять суть этой истории, нужно вернуться в 2019 год. Тогда на на этапе в Сильверстоуне гонщики Haas Кевин Магнуссен и Ромен Грожан столкнулись друг с другом на первом круге. Штайнер вызвал обоих в свой кабинет, чтобы отчитать – однако датчанин был настолько разозлен, что яростно хлопнул дверью кабинета босса и сломал ее.

На том этапе работали телевизионщики Netflix. Они не смогли заснять сам момент повреждения двери, но запечатлели реакцию Штайнера, когда ему сообщили об этом. Тот использовал ругательство F**ksmash door – оно попало в фильм Drive to Survive, и этот эпизод обрел популярность среди болельщиков.

Мазепин, чтобы не использовать ругательство, заменил слово на схожее по звучанию, наклеил получившуюся надпись на дверь – и презентовал Штайнеру в Шпильберге.

«Я слышал, та история до сих пор немало злит Гюнтера», – объяснил гонщик свой поступок.

Вручая свой презент, он добавил: «В России считается невежливым, получив подарок, не подарить ничего в ответ. Мои подписчики напомнили, что пару лет назад тебе сломали дверь, Кевин сломал. Так что вот тебе новая, которая уже не сломается».

Штайнер ответил: «Во-первых, что это за подписчики? Сам Магнуссен что ли? Никто другой не мог придумать такого. Во-вторых, ты упомянул о вежливости. Но этот поступок совершенно невежливый.

Так что спасибо, конечно, за дверь, но в отношении остального я не очень уверен. Кроме того, в одном из окрестных отелей сейчас наверняка разыскивают пропавшую дверь».