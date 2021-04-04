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Формула 1 / Новость

Мазепин под прицелом: для ошибок Никиты завели отдельный сайт

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, редактор

Кажется, от бренда Mazespin уже никуда не деться

Мазепин под прицелом: для ошибок Никиты завели отдельный сайт

Поклонники Формулы 1 продолжают нападки на российского дебютанта чемпионата Никиту Мазепина. На этот раз причиной стали его ошибки на первом Гран При в карьере. 

По ходу этапа в Бахрейне у пилота Haas возникли проблемы с контролем над болидом, из-за чего он допустил сразу пять разворотов. Мазепина по разу разворачивало на второй и третьей тренировках. В квалификации он допустил сразу два разворота, попутно помешав нескольким соперникам совершить последние попытки в первом сегменте.

Наконец, в гонке россиянин доехал лишь до третьего поворота первого круга, в котором вновь отправился в разворот, вылетел с трассы и разбил машину. 

Мазепину также припомнили разворот, который произошел на предсезонных тестах. Всех их собрали на специальном сайте mazesp.in. Название сайта представляет собой игру слов, сочетая фамилию Mazepin и слово spin (разворот). Отметим, что это прозвище уже приклеилось к российскому гонщику, его употребил во время субботней трансляции из Бахрейна даже корреспондент Sky Sports Дэвид Крофт.

Помимо таблицы со всеми разворотами Мазепина, новый сайт также содержит таймер, который отсчитывает время с последнего разворота россиянина. 

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Серия Формула 1
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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