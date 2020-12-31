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Мазепин по случаю прихода в Формулу 1 подтягивает итальянский

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Мазепин по случаю прихода в Формулу 1 подтягивает итальянский
Автор:
, Главный редактор

С языковой точки зрения россиянин хорошо подготовлен к дебюту в чемпионате мира – но на достигнутом решил не останавливаться

Команда Haas, в составе которой в следующем году в Формуле 1 дебютирует россиянин Никита Мазепин, считается американской – а также имеет базу в британском местечке Бэнбери. Это оказалось для Мазепина весьма удачным совпадением.

«Мне очень повезло, – пояснил пилот в ходе недавнего интервью телеканалу «Матч ТВ». – Я несколько лет назад – даже больше, в 2014 году – переехал в Оксфорд, где два года учился в колледже и получил мой нынешний английский. Раньше мне было трудно разговаривать на нем на должном уровне… А база команда в Бэнбери находится в 40 минутах от того места, где я сейчас живу. Поэтому базироваться продолжу там же, где сейчас».

Впрочем, Haas также известна как клиент и партнер Ferrari – в частности, напарником Мазепина станет Мик Шумахер, являющийся одним из подопечных Скудерии. И похоже, этот момент россиянин также планирует обернуть себе на пользу.

«Сейчас за зиму планирую также на высокий уровень поднять итальянский. Потому что так или иначе в паддоке Формулы 1 итальянцы занимают очень большую роль… и язык красивый. Я его знал с картинга – я выступал за итальянскую команду, где это было необходимо, другого языка они не знали. Но сейчас мне нужно грамматически продвинуться вперед».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Никита Мазепин
Автор Кирилл Качнов

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