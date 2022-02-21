Мазепин первым сядет за руль новой машины Haas на тестах
Еще две команды опубликовали график работы своих пилотов в Барселоне – избрав одну и то же схему
Первой свои планы раскрыла Aston Martin – команда разделила каждый из трех дней февральской сессии между пилотами, причем начинать работу те должны были по очереди.
Следом программу опубликовали Haas и Williams. Там избрали тот же подход: один гонщик начинает работу в среду, затем в обед отдает машину напарнику, а сам возвращается за руль через сутки.
У Haas утром в среду на трассу первым отправится Никита Мазепин, а у Williams – Николя Латифи.
Еще до старта заездов участники чемпионата уже приступили к работе с машинами нового поколения в рамках съемочных дней. Haas в понедельник проехала 100 отведенных регламентом километров в Барселоне, а Williams еще на прошлой неделе – в Сильверстоуне.
Официальные тесты Ф1 пройдут с 23 по 25 февраля.
График работы пилотов на тестах в Барселоне*
|Команда
|23 февраля, утро
|23 февраля, день
|24 февраля, утро
|24 февраля, день
|25 февраля, утро
|25 февраля, день
|Aston Martin
|Феттель
|Стролл
|Стролл
|Феттель
|Феттель
|Стролл
|Williams
|Латифи
|Элбон
|Элбон
|Латифи
|Латифи
|Элбон
|Haas
|Мазепин
|Шумахер
|Шумахер
|Мазепин
|Мазепин
|Шумахер
*дополняется по мере поступления информации
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