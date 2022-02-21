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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Новость

Мазепин первым сядет за руль новой машины Haas на тестах

Еще две команды опубликовали график работы своих пилотов в Барселоне – избрав одну и то же схему

Мазепин первым сядет за руль новой машины Haas на тестах
Марк Бремер
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Первой свои планы раскрыла Aston Martin – команда разделила каждый из трех дней февральской сессии между пилотами, причем начинать работу те должны были по очереди. 

Следом программу опубликовали Haas и Williams. Там избрали тот же подход: один гонщик начинает работу в среду, затем в обед отдает машину напарнику, а сам возвращается за руль через сутки.

У Haas утром в среду на трассу первым отправится Никита Мазепин, а у Williams – Николя Латифи.

Еще до старта заездов участники чемпионата уже приступили к работе с машинами нового поколения в рамках съемочных дней. Haas в понедельник проехала 100 отведенных регламентом километров в Барселоне, а Williams еще на прошлой неделе – в Сильверстоуне. 

Официальные тесты Ф1 пройдут с 23 по 25 февраля. 

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График работы пилотов на тестах в Барселоне*

Команда 23 февраля, утро 23 февраля, день 24 февраля, утро 24 февраля, день 25 февраля, утро 25 февраля, день
Aston Martin Феттель Стролл Стролл Феттель  Феттель Стролл
Williams Латифи Элбон Элбон Латифи Латифи Элбон
Haas Мазепин Шумахер Шумахер Мазепин Мазепин Шумахер

*дополняется по мере поступления информации

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