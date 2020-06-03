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Формула 1 / Новость

«Мазепин – первый претендент». Ральф Шумахер о покупателе Williams

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«Мазепин – первый претендент». Ральф Шумахер о покупателе Williams
Автор:
, редактор
3 июн. 2020 г., 13:45

Ральф уверен, что отец Никиты Мазепина может купить сыну команду Формулы 1

В мае стало известно, что семья Уильямс готова продать свою команду Формулы 1 ради ее спасения. Среди кандидатов на покупку называли отца гонщика Williams Николя Латифи Майкла Латифи, также идут разговоры об инвестициях со стороны отца тест-пилота команды Роя Ниссани и британской компании Rich Energy.

В то же время экс-пилот Williams Ральф Шумахер считает, что команду скорее выкупит российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, чей сын Никита сейчас выступает в Формуле 2: 

«Мазепин в числе первых кандидатов, он богаче Латифи и Стролла. Пока он покупает для своего сына все команды начиная с Формулы 3. Не могу осудить его за это, меня радует наличие людей, которые любят наш спорт и готовы в него вкладываться. Даже если только ради своих детей».

Два последних сезона Williams завершила на последнем месте в чемпионате. Но Шумахер уверен, что с новыми владельцами команда выйдет из кризиса: «Williams может вернуться на прежний уровень, но только если Фрэнк и Клэр полностью уйдут из руководства, и у команды появится хороший инвестор. Это все еще отличная команда с хорошими партнерами. Я бы в такую вложился».

Главным условием успеха Williams Шумахер видит именно смену руководства.

«Кажется, ни Фрэнк Уильямс, ни его дочь не способны управлять командой в современном стиле, – цитирует Шумахера Speedweek. – У них много управленческих ошибок, им еще три года назад стоило открыть путь для новых руководителей. Я на себе такое испытал – времена просто изменились. Стиль Фрэнка всегда заключался в большом давлении сверху».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Williams
Автор Иван Матушкин

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