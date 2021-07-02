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Формула 1 / Гран При Австрии Самое интересное

Мазепин оценил очередную шутку о себе. И его уже любят!

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Британский телекомментатор извинился за шутку, недавно произнесенную в эфире – россиянин же не стал принимать случившееся близко к сердцу

Мазепин оценил очередную шутку о себе. И его уже любят!

Шутить над Никитой Мазепиным начали еще до его дебютной гонки в Формуле 1 – а вылет с трассы через три поворота после старта в Бахрейне только добавил масла в огонь. При этом авторами шуток и мемов чаще всего становились простые болельщики и интернет-пользователи.

В последние же дни связанный с Мазепиным юмор вышел на новый уровень и воплотился в перформансы, которые проходят непосредственно в паддоке. Перед недавним Гран При Штирии босс команды Haas Гюнтер Штайнер подарил пилоту маленькую юлу (с намеком на ироничное прозвище, которое дали болельщики Никите) – вчера же россиянин сделал ответный жест, вручив своему боссу... офисную дверь.

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Однако и этим тема шуток вокруг Мазепина, как оказывается, не была исчерпана. В четверг гонщик пообщался не только со Штайнером – но и с комментатором британского телеканала Sky Sports Дэвидом Крофтом. С которым пилот обсудил шутку, попавшую в эфир по ходу трансляции одной из тренировок Гран При Штирии. По словам Крофта, автором шутки стал его 14-летний сын – и звучала она следующим образом:

Крофт-младший: Пап, а ты знаешь, что на этой неделе опять снимают Drive to Survive?
Крофт: Кажется, я и правда видел киношников в паддоке.
Крофт-младший: Ага, снимают о Мазепине.
Крофт: Да ладно?
Кротф-младший: Ага, это будет спин-офф.

Шутка основана на сходстве глагола to spin (вылетать с трассы, разворачиваться) с названием, которое используется для фильмов, отталкивающихся от сюжетов уже существующих популярных картин, но построенных на новой сюжетной линии.

Во вчерашнем разговоре с Мазепиным комментатором извинился перед пилотом и назвал шутку «немного бестактной» – однако россиянин прокомментировал случившееся доброжелательно.

«Честно говоря, шутка отличная, – заявил пилот Haas. – Но представьте, что я относился бы к этому болезненно! Или не смог бы нормально перевести эту шутку с английского... К счастью, есть работающие со мной англичане, которые всегда готовы помочь разобраться в английском юморе – он ведь сильно отличается от привычного мне русского.

В целом я думаю, что у Вашего сына хорошее чувство юмора – так что, можно даже поблагодарить его за такую шутку. Это было сильно».

 

Когда телеканал Sky Sports опубликовал видео общения Крофта и Мазепина в своем аккаунте в твитере, комментарии к посту оказались неожиданно доброжелательными по отношению к российскому пилоту.

«В конце концов, он хороший гонщик и пытается выжать максимум из своего дерьмового Haas. / Правильный подход: перевари это – и двигайся вперед. Вперед, а не вбок. / Нам всем надо дать парню шанс, ошибки –  часть роста. / Хотя я ненавижу его за сделанное ранее, сейчас что-то даже начинаю немного его уважать. / Он демонстрирует прогресс, и в последние дни я тоже начал относиться к нему с симпатией. / Выглядит приятным человеком. Бодрится и принимает всю хрень, что на него падает. Уважаю его», – написали в комментариях пользователи.

Впрочем, присутствовали и другие точки зрения: «Забавно, как он веселится, явно делая придуманное его пиарщиками – и вдруг оказывается, что память у людей как у гребаной золотой рыбки! Очнитесь – чувство юмора еще не делает его хорошим человеком. / Одно смешное интервью – и все уже такие: опа, а он не так плох… Ну и хрень. / Как скоро до него дойдет, что смеются не вместе с ним, а над ним?»

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