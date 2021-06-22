Мазепин отказался от особых раскрасок шлема

После аварии в первой гонке сезона на трассе в Бахрейне дебютант чемпионата мира Никита Мазепин финишировал уже шесть раз подряд, но пока не заработал ни одного очка.

Весна и начало лета прошли для москвича под знаком сражения с машиной Haas и своим напарником Миком Шумахером.

Как рассказал гонщик, адаптация в Ф1 является сейчас для него главной задачей – потому на многое другое просто не остается времени. В частности, Мазепин попросил не ждать в ближайшее время шлемов особенной раскраски.

«Я всегда был большим фанатом того, чтобы самостоятельно разрабатывать дизайн шлемов, – рассказал гонщик, отвечая на вопрос Motorsport.com. – И никогда не прибегал в этом вопросе к услугам команды или помощников.

Но в связи с тем, что в Ф1 объем работы значительно вырос, я совсем не обновлял шлем в начале сезона. Сейчас у меня просто нет времени этим заниматься. Я считаю, что на данной фазе карьеры мне важно сосредоточиться на других вещах».

Мазепин также рассказал, что прежде сам оплачивал перекраску шлема: «За это всегда платит гонщик, так как это его личная инициатива. Во всяком случае, если говорить обо мне».

Россиянин добавил, что регулярно меняет шлемы по ходу сезона, а не Гран При обязательно привозит по несколько штук.

«В течение сезона я использую от 15 до 20 шлемов, – пояснил он. – А на каждой гонке у меня по пять шлемов одинаковой раскраски, только с разными визорами, чтобы можно было быстро менять их в зависимости от погоды».

На недавнем Гран При Испании Никита изменил шлем в честь Дня победы, но это был единственный случай в 2021 году.