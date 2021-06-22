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Формула 1 Новость

Мазепин отказался от особых раскрасок шлема

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, Ответственный редактор

По словам российского гонщика Формулы 1, сейчас у него есть более важные вещи, чем разработка новой ливреи

Мазепин отказался от особых раскрасок шлема

После аварии в первой гонке сезона на трассе в Бахрейне дебютант чемпионата мира Никита Мазепин финишировал уже шесть раз подряд, но пока не заработал ни одного очка. 

Весна и начало лета прошли для москвича под знаком сражения с машиной Haas и своим напарником Миком Шумахером. 

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Как рассказал гонщик, адаптация в Ф1 является сейчас для него главной задачей – потому на многое другое просто не остается времени. В частности, Мазепин попросил не ждать в ближайшее время шлемов особенной раскраски.

«Я всегда был большим фанатом того, чтобы самостоятельно разрабатывать дизайн шлемов, – рассказал гонщик, отвечая на вопрос Motorsport.com. – И никогда не прибегал в этом вопросе к услугам команды или помощников.

Но в связи с тем, что в Ф1 объем работы значительно вырос, я совсем не обновлял шлем в начале сезона. Сейчас у меня просто нет времени этим заниматься. Я считаю, что на данной фазе карьеры мне важно сосредоточиться на других вещах».

Мазепин также рассказал, что прежде сам оплачивал перекраску шлема: «За это всегда платит гонщик, так как это его личная инициатива. Во всяком случае, если говорить обо мне». 

Россиянин добавил, что регулярно меняет шлемы по ходу сезона, а не Гран При обязательно привозит по несколько штук. 

«В течение сезона я использую от 15 до 20 шлемов, – пояснил он. – А на каждой гонке у меня по пять шлемов одинаковой раскраски, только с разными визорами, чтобы можно было быстро менять их в зависимости от погоды».

На недавнем Гран При Испании Никита изменил шлем в честь Дня победы, но это был единственный случай в 2021 году.

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