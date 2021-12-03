Мазепин: Отец помогает не только Haas, но и своим шахтерам

На прошлой неделе отец пилота Haas Никиты Мазепина бизнесмен Дмитрий Мазепин пообещал выделить дополнительные средства для сотрудников команды Haas. По идее они должны пойти на выплату премий работникам и будут зависеть от результатов команды в следующем сезоне.

В Джидде Никита Мазепин подтвердил, что предложение его отца последовало после того, как сам гонщик рассказал ему о высокой текучке кадров в Haas.

«Я сказал своему отцу, что я очень обеспокоен тем, что люди уходят из команды, причем хорошие сотрудники, – сказал гонщик Haas. – У всех на то разные причины, но многие просто хотели бы зарабатывать больше денег. И мне очень повезло быть им услышанным.

У него отлично получается работать с сотрудниками своих компаний, количество которых составляет 45 тысяч человек. Он в этом вопросе профессионал, не я.

Он сам добровольно выступил с идеей дополнительных выплат. Это не то, чтобы кидать в них деньгами, нет, это мотивационная программа, которая дает сотрудникам возможность достигнуть ряда вещей и быть за это вознагражденными.

Самым важным является то, что это была полностью его инициатива. Он не получит с этого никакой для себя выгоды, но я думаю, что он сейчас находится на том этапе своей жизни, когда после достижения больших успехов ему хочется отдавать.

Сейчас он на самом деле уделяет много внимания своим сотрудникам, которые выполняют трудную работу на шахтах, на его заводах, тем людям, которые занимают самые базовые должности».

При этом Никита Мазепин подчеркнул, что сделанное его отцом предложение еще не рассмотрено командой, так что окончательного решения пока нет.

«Не уверен, что это произойдет, это лишь предложение, – подчеркнул Никита. – Мой отец – всего лишь спонсор, он готов выделить деньги, но реализовать программу поддержки сотрудников должна будет команда.

Насколько я знаю, на следующий год наш бюджет все равно будет ниже максимального, так что мы лишь немного приблизимся к ограничению».

Дополнительная информация: Олег Карпов