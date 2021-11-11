Мазепин опроверг, что его выгнали с вечеринки. Напротив, он туда прорвался

Представитель российского гонщика Никиты Мазепина опроверг трактовку инцидента в мексиканском ночном клубе, сообщает агентство ТАСС.

На видео из клуба видно, как Мазепин о чем-то спорит в клубе, после чего его уводят охранники. По данным мексиканских СМИ, после этого гонщика проводили за дверей.

Однако по словам представителя пилота все было ровно наоборот. Мазепин зарезервировал место в клубе для себя и своих коллег по Haas, чтобы чествовать инженера команды, для которого этап в Мексике был последним. Однако охранники поначалу отказывались пускать Мазепина и его коллег.

В итоге именно пилот сам пошел поговорить с охранниками и добился, чтобы всю группу из Haas пустили внутрь.

Ранее появлялась информация, что на той же вечеринке свою победу праздновала команда Red Bull. Помимо Никиты Мазепина в клубе были замечены Серхио Перес, Алекс Элбон и Джордж Расселл.